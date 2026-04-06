Активні дії Сил оборони на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках "зіпсували погоду" для росіян на Донеччині. Про це пише Інститут вивчення війни.

Як Сили оборони зірвали задум окупантів на фронті?

Українські контратаки змусили ворога перекинути із району Добропілля та Покровська на Олександрівський та Гуляйпільський напрямки значні сили:

120-ї дивізії морської піхоти;

40-ї бригади морської піхоти;

55-ї дивізії морської піхоти;

підрозділи 68-го армійського корпусу.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, великі втрати російських військ під час боїв за Покровськ і в районі Добропілля змусили угруповання "Центр" знизити інтенсивність дій.

Тепер додаткове перекидання сил ще більше послаблює російські позиції на цьому напрямку.

Російське командування постало перед непростим вибором. Воно має вирішити, чи відбивати українські контратаки на південних напрямках чи перекидати резерви для наступу на "пояс фортець" на Донеччині.

Яка ситуація на фронті?