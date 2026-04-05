Про це у розмові з 24 Каналом сказав офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зазначивши, які дії росіян на фронті свідчать про те, що вони прагнуть розпочати наступальні дії на певних ділянках. Водночас Росія у березі 2026-го вперше за 2,5 роки не мала жодних територіальних здобутків.
Як зараз діє ворог на фронті?
Отченаш зазначив, що ворог намагається перегрупувати війська і проводить активні штурмові дії у Слов'янсько-Краматорській агломерації. Також він здійснює спроби штурмувати у Запорізькій області та продовжує атакувати на Покровському напрямку.
Зверніть увагу! Як вважає військовослужбовець Кирило Сазонов, російські наступальні дії не припинялися фактично з 2025 року і продовжились у 2026-му. Однак Сили оборон завадили планам росіян. Наразі вони найактивніше діють на Покровському напрямку, а саме у районі Гришиного, та на Мирноградському напрямку – поблизу Родинського. Також важкі бої йдуть на Запоріжжі, де окупанти рухаються з двох боків.
"Крім того, противник розвиває FPV-підрозділи. На жаль, він почав досить активно використовувати важкі дрони не для логістичних дій, а для того, щоб скидати боєприпаси. Раніше він робив це мінімально, а зараз постійно їх для цього застосовує. Наразі це для нас проблема", – пояснив офіцер бригади "Рубіж".
Водночас українські сили бачать пересування росіян і, за його словами, намагаються ліквідувати їхній увесь особовий склад.
У смузі відповідальності 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" ми бачимо, що противник продовжує свої стандартні штурмові дії – на мотоциклах, на квадроциклах, використовуючи погодні умови – дощі, тумани. Однак це не супермасштабні штурми, про які люблять кричати росіяни,
– зауважив Андрій Отченаш.
Також коли ворог намагається застосовувати декілька одиниць техніки, для Сил оборони це не є чимось надзвичайним, тому що, як підкреслив офіцер бригади "Рубіж", ворожа техніка знищується.
Єдине, противник намагається заскакувати зненацька, використовуючи велику кількість мотоциклів, квадроциклів, намагаючись доїхати кудись максимально далі. Проте, за його словами, навіть в таких випадках українськими військовими проводяться певні умовно інфільтраційні дії для того, щоб знаходити противника і уразити його.
Що відбувається на фронті?
На Лиманському напрямку ворог, як зазначив речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк, проявляє активність по усій смузі. Головний акцент окупанти роблять на Святогірську. Росіяни наразі накопичують живу силу та стягують піхоту до переднього краю, щоб підготуватися до активних дій, коли з’явиться зелень на деревах.
Також росіяни 16 березня на Слов'янському напрямку здійснили спробу найбільшого штурму на мотоциклах з початку року. На думку керівника Центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, російське командування сподівалося, що ця атака на мотоциклах стане для повільної піхоти "панацеєю". Однак українські десантники зустріли ворога і вдало відпрацювали по ньому.
Військовий експерт Роман Світан впевнений, що противник найближчим часом штурмуватиме Запорізький напрямок. Йдеться про район Гуляйполя, адже там ворог зосередив "достатньо серйозне угруповання, яке найближчим часом почне рух".