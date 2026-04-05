Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, какие действия россиян на фронте свидетельствуют о том, что они стремятся начать наступательные действия на определенных участках. В то же время Россия в берегу 2026-го впервые за 2,5 года не имела никаких территориальных достижений.

Как сейчас действует враг на фронте?

Отченаш отметил, что враг пытается перегруппировать войска и проводит активные штурмовые действия в Славянско-Краматорской агломерации. Также он осуществляет попытки штурмовать в Запорожской области и продолжает атаковать на Покровском направлении.

Обратите внимание! Как считает военнослужащий Кирилл Сазонов, российские наступательные действия не прекращались фактически с 2025 года и продолжились в 2026-м. Однако Силы обороны помешали планам россиян. Сейчас они наиболее активно действуют на Покровском направлении, а именно в районе Гришино, и на Мирноградском направлении – вблизи Родинского. Также тяжелые бои идут на Запорожье, где оккупанты движутся с двух сторон.

"Кроме того, противник развивает FPV-подразделения. К сожалению, он начал достаточно активно использовать тяжелые дроны не для логистических действий, а для того, чтобы сбрасывать боеприпасы. Раньше он делал это минимально, а сейчас постоянно их для этого применяет. Сейчас это для нас проблема", – объяснил офицер бригады "Рубеж".

В то же время украинские силы видят передвижения россиян и, по его словам, пытаются ликвидировать их весь личный состав.

В полосе ответственности 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" мы видим, что противник продолжает свои стандартные штурмовые действия – на мотоциклах, на квадроциклах, используя погодные условия – дожди, туманы. Однако это не супермасштабные штурмы, о которых любят кричать россияне,

– отметил Андрей Отченаш.

Также когда враг пытается применять несколько единиц техники, для Сил обороны это не является чем-то чрезвычайным, потому что, как подчеркнул офицер бригады "Рубеж", вражеская техника уничтожается.

Единственное, противник пытается заскакивать врасплох, используя большое количество мотоциклов, квадроциклов, пытаясь доехать куда-то максимально дальше. Однако, по его словам, даже в таких случаях украинскими военными проводятся определенные условно инфильтрационные действия для того, чтобы находить противника и поразить его.

