Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, добавив, что россияне пытаются противодействовать оборонительной системе, которую умело организовал на этом участке фронта 7-й корпус ДШВ.

Смотрите также Оккупанты в районе Гришиного – в критическом состоянии: в ДШВ назвали причину и объяснили ситуацию

Какую задачу стремится выполнить вражеская пехота?

Как пояснил руководитель Центра безопасности и сотрудничества, российской пехоте не удается выполнять свою главную задачу – просачивание в оборону СОУ и дальнейшее накопление. По живой силе России применяются дроны, минометы, артиллерия.

Все это вовремя накрывает российского пехотинца. Мы уже видели с их стороны не только бронетехнику, но и автотранспорт, все эти "буханки", УАЗы, но они не могут быстро перебросить пехоту в тыл украинских передовых позиций, чтобы постепенно осуществлять инфильтрацию и накопление,

– озвучил Кузан.

Затем таким сосредоточенным группам через БПЛА передают амуницию, воду, питание. Таким образом, по словам Кузана, происходит инфильтрация, но ее пытаются не допустить украинские десантники. Противник раз за разом пробует снова выполнить эту задачу.

На днях он применил несколько единиц баги, которые выполняли роль ускорения пехоты. Даже это ему не помогло. Имея скоростную технику оккупантов удается засечь, поднять в небо дроны, умело отработать и сорвать штурмы врага, которые готовились им минимум несколько недель,

– отметил Кузан.

Подытоживая, руководитель Центра безопасности и сотрудничества рассказал, что российское военное командование надеялось, что такая мототехника станет для медленной пехоты панацеей, если ее посадить на нее и между собой скоординировать. Однако украинские десантники были готовы встречать оккупантов и удачно отработать по ним.

Заметьте! Комментируя ситуацию в Донецкой области, военный обозреватель Василий Пехньо указал на то, что наибольшая активность врага наблюдается в районе Покровска. Однако он стремится усилить давление и на других направлениях, чтобы иметь продвижение. Он отметил, что, что тактика российской армии не изменилась. Оккупанты идут навалами, используя свое главное преимущество – живую силу.

