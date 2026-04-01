Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

С какими проблемами столкнулись россияне?

Согласно обнародованной информации, попытки оккупантов продвигаться в районе Гришино терпят неудачу, поскольку украинские военные уничтожают российские цели еще на подходах к этому населенному пункту.

В частности, по предварительной информации, защитники уничтожили в районе Гришино офицера ротного уровня. Как отмечают, это привело к дезорганизации в подразделениях врага, а также снизило боевые возможности.

Враг жалуется на невозможность беспроблемно войти в населенный пункт и продвигаться в его пределах, испытывая дефицит воды и пищи. Зафиксированы случаи попытки передвижения врага по Гришино в поисках продовольствия,

– говорится в сообщении.

К слову, аналитики DeepState сообщали, что российские войска наращивают силы в Гришино и стараются постепенно перебрасывать свою пехоту, пытаясь захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Какова ситуация на фронте?