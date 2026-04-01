Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
С какими проблемами столкнулись россияне?
Согласно обнародованной информации, попытки оккупантов продвигаться в районе Гришино терпят неудачу, поскольку украинские военные уничтожают российские цели еще на подходах к этому населенному пункту.
В частности, по предварительной информации, защитники уничтожили в районе Гришино офицера ротного уровня. Как отмечают, это привело к дезорганизации в подразделениях врага, а также снизило боевые возможности.
Враг жалуется на невозможность беспроблемно войти в населенный пункт и продвигаться в его пределах, испытывая дефицит воды и пищи. Зафиксированы случаи попытки передвижения врага по Гришино в поисках продовольствия,
– говорится в сообщении.
К слову, аналитики DeepState сообщали, что российские войска наращивают силы в Гришино и стараются постепенно перебрасывать свою пехоту, пытаясь захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Какова ситуация на фронте?
По данным аналитиков американского ISW, оккупанты недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области. В то же время украинские войска продвинулись на Славянском направлении.
За прошедшие сутки российские войска потеряли 970 человек, 2 танка, т боевых бронированных машин и тому подобное. К слову, данные украинской разведки свидетельствуют о том, что оккупанты теряют до 40 тысяч солдат в месяц.
Напомним, агенты "Атеш" сообщали, что на Константиновском направлении россияне начали массово умирать из-за отсутствия своевременной эвакуации. Оккупантов оставляют на позициях по меньшей мере несколько дней.