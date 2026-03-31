Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Интересно, что на днях в ГУР заявили: оккупанты теряют до 40 тысяч солдат в месяц – столько же, сколько и набирают.

Сколько россиян погибло сегодня?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.26 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 297 670 (+970) человек

танков – 11 826 (+2)

боевых бронированных машин – 24 324 (+7)

артиллерийских систем – 39 110 (+61)

РСЗВ – 1 709 (+1)

средства ПВО – 1 338 (+1)

самолетов – 435 (+0)

вертолетов – 350 (+1)

БпЛА оперативно-тактического уровня – 208 827 (+2296)

крылатые ракеты – 4491 (+0)

корабли/катера – 33 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 86 359 (+199)

специальная техника – 4105 (+0)



Потери России на 31 марта 2026 года / Генштаб ВСУ

Российские пилоты засыпают во время полета

Такую интересную вещь рассказал 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. И враг уже признает эту проблему. Дело в том, что российские пилоты делают столько вылетов за месяц, сколько раньше делали за год.