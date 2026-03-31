Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Цікаво, що днями в ГУР заявили: окупанти втрачають до 40 тисяч солдатів на місяць – стільки ж, скільки і набирають.

Скільки росіян загинуло сьогодні?

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб
  • танків – 11 826 (+2)
  • бойових броньованих машин – 24 324 (+7)
  • артилерійських систем – 39 110 (+61)
  • РСЗВ – 1 709 (+1)
  • засоби ППО – 1 338 (+1)
  • літаків – 435 (+0)
  • гелікоптерів – 350 (+1)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2296)
  • крилаті ракети – 4491 (+0)
  • кораблі / катери – 33 (+0)
  • підводні човни – 2 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 86 359 (+199)
  • спеціальна техніка – 4105 (+0)


Втрати Росії на 31 березня 2026 / Генштаб ЗСУ

Російські пілоти засинають під час польоту

Таку цікавинку розповів 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак. І ворог уже визнає цю проблему. Справа в тому, що російські пілоти роблять стільки вильотів за місяць, скільки раніше робили за рік.