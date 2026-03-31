Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Цікаво, що днями в ГУР заявили: окупанти втрачають до 40 тисяч солдатів на місяць – стільки ж, скільки і набирають.

Скільки росіян загинуло сьогодні?

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб

танків – 11 826 (+2)

бойових броньованих машин – 24 324 (+7)

артилерійських систем – 39 110 (+61)

РСЗВ – 1 709 (+1)

засоби ППО – 1 338 (+1)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 350 (+1)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2296)

крилаті ракети – 4491 (+0)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 86 359 (+199)

спеціальна техніка – 4105 (+0)



Втрати Росії на 31 березня 2026 / Генштаб ЗСУ

Російські пілоти засинають під час польоту

Таку цікавинку розповів 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак. І ворог уже визнає цю проблему. Справа в тому, що російські пілоти роблять стільки вильотів за місяць, скільки раніше робили за рік.