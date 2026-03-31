Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що через це російські пілоти навіть засинають під час польоту.

Дивіться також: Україна готова перестати бити по енергетиці Росії, якщо Москва зробить те саме, – Зеленський

Чому росіяни не можуть реалізувати власні стратегії?

Росія використовує інфільтрацію – дрібне просочування військ через лінію фронту, як основну тактику, і буде це продовжувати до тих пір, поки матиме людський ресурс.

Окрім того, росіяни мають перевагу у повітрі та здійснюють величезну кількість вильотів, скидаючи керовані й некеровані авіаційні бомби на прикордонні й прифронтові міста й села. Мета цієї стратегії – знищити всі укриття для українських військових і перетворити територію на сіру зону,

– пояснив Ступак.

Стратегія "випаленої землі" має подвійну перевагу – підготувати території до російського просування та підірвати економіку України, унеможливлюючи збір податків та фінансування військових потреб.

Однак у цьому всьому є несподіваний недолік для самих росіян.

"Російські пілоти від перевтоми засинають прямо під час вильоту – це факт, який визнають самі росіяни на своїх профільних платформах. Коли пілот засинає його будять випромінюванням власної ППО, які впливають на літак. Це демонструє наскільки величезна кількість вильотів у російських пілотів по Україні", – сказав Ступак.

Така кількість приносить величезні руйнування як цивільній інфраструктурі, так і воєнним об’єктам у прикордонних містах України.

Що ще відомо про російський ВПК?