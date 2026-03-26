Чи є в них шанси на це, і які можливості зброї, на яку зробила ставку Росія в повітряних атаках зараз – розібрали для 24 Каналу військові експерти та аналітики.

Якими ракетами Росія може вдарити по Україні?

За словами військового експерта Павла Нарожного, Росія має на озброєнні великий арсенал крилатих ракет різних моделей – Х-101, Х-55, Х-69, "Іскандер-М", "Іскандер-К" та "Іздєліє-30" (модернізована Х-101).

У Росії десятки моделей ракет від різних виробників, виробництво розпорошене по великій території, тому точно передбачити, чим саме вони можуть вдарити, практично неможливо.

Основна проблема російської авіації, за словами експерта, полягає у стані літаків Ту-95 – це старі машини, розроблені у 1960-х роках. Вони мають великі проблеми з ремонтом та електронікою, двигуни до цих літаків більше не випускають, а планери часто доводиться збирати з наявних частин.

Через це частина ударів відбувається з Ту-160 – новітніх надзвукових бомбардувальників, які почали розробляти на початку 1980-х і які зараз залишаються відносно сучасною частиною російської авіації.

Щодо крилатих ракет морського базування, таких як "Калібр", Нарожний зазначає, що запускати їх із землі технічно не складно, хоча з підводними човнами та кораблями у Росії є проблеми через пошкодження частини їхніх носіїв. Є також непідтверджені повідомлення, що "Калібр" можуть запускати з літака.

Балістичні ракети залишаються для Росії найефективнішими.

Під час останніх двох атак 100% крилатих ракет ми знищили. Чому так? По-перше, зменшилась їхня кількість. По-друге, наші Повітряні Сили відточили свої вміння,

– зауважив Нарожний.

Зазвичай атаки проводяться комбіновано – кількома видами ракет одночасно, а мобільні групи з дронами працюють у нічний час.

Що стосується нових російських розробок – "Циркон", "Орешник" та "Кинжал", Нарожний пояснив, що вони поки перебувають на стадії тестування. "Циркон" може влучати у цілі, проте їхня кількість обмежена, а удари часто завдають по "цікавих" об'єктах.

Є думка, що вони стріляли по Сумах, щоб запустити над містом дрони-розвідувачі та зафіксувати удар. Це легше зробити там, бо місто є близько до кордону,

– припустив експерт.

У чому особливості "Оніксів" та "Цирконів"?

Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що "Циркон" класифікується як гіперзвукова ракета, що рухається за комбінованою траєкторією і має заявлену дальність до 1000 кілометрів. Водночас фактична дальність залежить від обраної траєкторії польоту.

Ракета підіймається на висоту в кілька десятків кілометрів у розріджені шари атмосфери, де розганяється завдяки гіперзвуковому двигуну до швидкості понад 5 махів. Таку швидкість вона може зберігати на маршовій ділянці, а перед ураженням цілі знижується та сповільнюється.

Порівняння ракет "Циркон" та "Онікс" / Інфографіка 24 Каналу

Попри складність цілі, "Циркон" вже вдавалося збивати, зокрема під час атак на Київ. Для цього використовуються наявні у Повітряних силах України засоби, передусім комплекси Patriot.

Зауважимо, що підтверджений випадок збиття ракети "Циркон" над Києвом стався 25 березня 2024 року, коли під час ранкової атаки сили ППО знищили щонайменше дві такі ракети над столицею, а їхній тип встановили за уламками.

Катков також пояснив різницю між "Цирконом" і "Оніксом". За його словами, "Онікс" є надзвуковою ракетою зі швидкістю близько 2 махів, тобто приблизно вдвічі повільнішою за "Циркон". Її дальність становить до 300 кілометрів, і перехоплювати її можуть не лише системи Patriot.

Водночас "Онікси" росіяни переважно застосовують для ударів по прибережних цілях, тоді як "Циркони" використовували, зокрема, для атак по Києву.

Які дрони, крім "Шахедів", пускає Росія?

Оператор зенітних БпЛА Окремої президентської бригади Роман "Халк" розповів, що в прифронтових містах Росія переважно застосовує дрони "Італмаси", які недалекобійні. А найчастіше трапляються дрони "Шахед" або "Герань-2".

Іноді потрапляють "Гербери", які проходять першими й виконують розвідувальні функції, одночасно несучи невелику бойову частину.

Натомість "Шахед" зазвичай несе більшу бойову частину, і навіть здатен проводити розвідку завдяки вбудованим камерам. За його словами, саме "Шахеди" зараз залишаються основним ударним дроном ворога.

"Халк" розповів, що дрони типу "Молнія" надзвичайно поширені на всій протяжності фронту, особливо там, де ведуться бої або працює українська логістика. Вони несуть велику бойову частину і можуть залітати на 20 – 30 кілометрів, досягаючи складів та логістичних об'єктів.

Їхня велика кількість і низька вартість роблять їх масовим і доступним засобом атаки для ворога.

Їх в принципі збивають звичайними FPV-дронами, тому що якраз їх ціна і ціна "Молнії" не дуже відрізняється. Скажімо так, "Молнія" трошки дорожча, але FPV наші зенітні дуже добре з ними справляються,

– додав боєць.

Росія активно намагається використовувати більш швидкісні реактивні дрони, такі як "Герань-5". Найбільша проблема цих апаратів – їхня швидкість, через що протидія їм складніша. Проте українські військові вже мають ефективні методи боротьби з цими дронами.

На що здатні модернізовані російські дрони?

Росія продовжує модернізувати свої безпілотники "Герань", які є аналогами іранських "Шахедів". Такі дрони вже здатні розвивати швидкість до 500 – 600 кілометрів за годину.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан зазначив, що Росія працює над вдосконаленням цих БпЛА, зокрема у співпраці з Китаєм. За його словами, на "Герані" почали встановлювати турбореактивні двигуни.

Хоча іноді такі апарати називають "ракетою-дроном", фактично мовиться про безпілотник із реактивною тягою. Дрони-перехоплювачі проти таких цілей неефективні, але Україна має можливості для протидії. Зокрема, Світан нагадав про британський комплекс ППО Raven, який фактично є мобільною платформою з ракетами класу "повітря – повітря" типу Р-73, оснащеними інфрачервоною головкою самонаведення.

Будь-який турбореактивний двигун залишає великий тепловий слід. Будь-яка ракета такого типу фактичного його дожене. Маємо працювати над масовим виробництвом ракет з інфрачервоною системою наведення,

– зазначив Світан.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап також підтверджує, що модернізовані російські реактивні дрони "Герань-5" залишаються цілком вразливими для української протиповітряної оборони.

Такі цілі, на його переконання доцільно знищувати зенітними ракетами типу AIM-9, які використовуються на винищувачах F-16. Він також зазначив, що у разі застосування "Шахедів" із підвищеною швидкістю, літаки F-16 можуть ефективно працювати по них і за допомогою бортових гармат, що робить перехоплення доволі зручним.

Криволап упевнений, що Україна здатна впоратися зі зростанням кількості швидкісних безпілотників.

За його словами, більшу загрозу становить можливий дефіцит ракет PAC-3, які використовуються для перехоплення балістичних цілей. Україна вже працює над адекватною відповіддю на ці виклики. Зокрема, мова про удари по російських ракетних комплексах "Бастіон" у Криму, з яких запускають ракети "Циркон".

