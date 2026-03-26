Есть ли у них шансы на это, и какие возможности оружия, на которое сделала ставку Россия в воздушных атаках сейчас – разобрали для 24 Канала военные эксперты и аналитики.

Какими ракетами Россия может ударить по Украине?

По словам военного эксперта Павла Нарожного, Россия имеет на вооружении большой арсенал крылатых ракет различных моделей – Х-101, Х-55, Х-69, "Искандер-М", "Искандер-К" и "Изделие-30" (модернизированная Х-101).

В России десятки моделей ракет от разных производителей, производство распылено по большой территории, поэтому точно предсказать, чем именно они могут ударить, практически невозможно.

Основная проблема российской авиации, по словам эксперта, заключается в состоянии самолетов Ту-95 – это старые машины, разработанные в 1960-х годах. Они имеют большие проблемы с ремонтом и электроникой, двигатели к этим самолетам больше не выпускают, а планеры часто приходится собирать из имеющихся частей.

Поэтому часть ударов происходит с Ту-160 – новейших сверхзвуковых бомбардировщиков, которые начали разрабатывать в начале 1980-х и которые сейчас остаются относительно современной частью российской авиации.

Относительно крылатых ракет морского базирования, таких как "Калибр", Нарожный отмечает, что запускать их с земли технически не сложно, хотя с подводными лодками и кораблями у России есть проблемы из-за повреждения части их носителей. Есть также неподтвержденные сообщения, что "Калибр" могут запускать с самолета.

Баллистические ракеты остаются для России самыми эффективными.

Во время последних двух атак 100% крылатых ракет мы уничтожили. Почему так? Во-первых, уменьшилось их количество. Во-вторых, наши Воздушные Силы отточили свои умения,

– заметил Нарожный.

Обычно атаки проводятся комбинированно – несколькими видами ракет одновременно, а мобильные группы с дронами работают в ночное время.

Что касается новых российских разработок – "Циркон", "Орешник" и "Кинжал", Нарожный объяснил, что они пока находятся на стадии тестирования. "Циркон" может попадать в цели, однако их количество ограничено, а удары часто наносят по "интересным" объектам.

Есть мнение, что они стреляли по Сумам, чтобы запустить над городом дроны-разведчики и зафиксировать удар. Это легче сделать там, потому что город является близко к границе,

– предположил эксперт.

В чем особенности "Ониксов" и "Цирконов"?

Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, что "Циркон" классифицируется как гиперзвуковая ракета, движущаяся по комбинированной траектории и имеет заявленную дальность до 1000 километров. В то же время фактическая дальность зависит от выбранной траектории полета.

Ракета поднимается на высоту в несколько десятков километров в разреженные слои атмосферы, где разгоняется благодаря гиперзвуковому двигателю до скорости более 5 махов. Такую скорость она может сохранять на маршевом участке, а перед поражением цели снижается и замедляется.

Сравнение ракет "Циркон" и "Оникс" / Инфографика 24 Канала

Несмотря на сложность цели, "Циркон" уже удавалось сбивать, в частности во время атак на Киев. Для этого используются имеющиеся в Воздушных силах Украины средства, прежде всего комплексы Patriot.

Заметим, что подтвержденный случай сбития ракеты "Циркон" над Киевом произошел 25 марта 2024 года, когда во время утренней атаки силы ПВО уничтожили по меньшей мере две такие ракеты над столицей, а их тип установили по обломкам.

Катков также объяснил разницу между "Цирконом" и "Ониксом". По его словам, "Оникс" является сверхзвуковой ракетой со скоростью около 2 махов, то есть примерно вдвое медленнее "Циркона". Ее дальность составляет до 300 километров, и перехватывать ее могут не только системы Patriot.

В то же время "Ониксы" россияне преимущественно применяют для ударов по прибрежным целям, тогда как "Цирконы" использовали, в частности, для атак по Киеву.

Какие дроны, кроме "Шахедов", пускает Россия?

Оператор зенитных БПЛА Отдельной президентской бригады Роман "Халк" рассказал, что в прифронтовых городах Россия преимущественно применяет дроны "Италмасы", которые недалекобойные. А чаще всего попадаются дроны "Шахед" или "Герань-2".

Иногда попадаются "Герберы", которые проходят первыми и выполняют разведывательные функции, одновременно неся небольшую боевую часть.

А вот "Шахед" обычно несет большую боевую часть, и даже способен проводить разведку благодаря встроенным камерам. По его словам, именно "Шахеды" сейчас остаются основным ударным дроном врага.

"Халк" рассказал, что дроны типа "Молния" чрезвычайно распространены на всей протяженности фронта, особенно там, где ведутся бои или работает украинская логистика. Они несут большую боевую часть и могут залетать на 20 – 30 километров, достигая складов и логистических объектов.

Их большое количество и низкая стоимость делают их массовым и доступным средством атаки для врага.

Их в принципе сбивают обычными FPV-дронами, потому что как раз их цена и цена "Молнии" не очень отличается. Скажем так, "Молния" немножко дороже, но FPV наши зенитные очень хорошо с ними справляются,

– добавил боец.

Россия активно пытается использовать более скоростные реактивные дроны, такие как "Герань-5". Самая большая проблема этих аппаратов – их скорость, из-за чего противодействие им сложнее. Однако украинские военные уже имеют эффективные методы борьбы с этими дронами.

На что способны модернизированные российские дроны?

Россия продолжает модернизировать свои беспилотники "Герань", которые являются аналогами иранских "Шахедов". Такие дроны уже способны развивать скорость до 500 – 600 километров в час.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что Россия работает над совершенствованием этих БПЛА, в частности в сотрудничестве с Китаем. По его словам, на "Геране" начали устанавливать турбореактивные двигатели.

Хотя иногда такие аппараты называют "ракетой-дроном", фактически говорится о беспилотнике с реактивной тягой. Дроны-перехватчики против таких целей неэффективны, но Украина имеет возможности для противодействия. В частности, Свитан напомнил о британском комплексе ПВО Raven, который фактически является мобильной платформой с ракетами класса "воздух – воздух" типа Р-73, оснащенными инфракрасной головкой самонаведения.

Любой турбореактивный двигатель оставляет большой тепловой след. Любая ракета такого типа фактического его догонит. Должны работать над массовым производством ракет с инфракрасной системой наведения,

– отметил Свитан.

Авиационный эксперт Константин Криволап также подтверждает, что модернизированные российские реактивные дроны "Герань-5" остаются вполне уязвимыми для украинской противовоздушной обороны.

Такие цели, по его убеждению целесообразно уничтожать зенитными ракетами типа AIM-9, которые используются на истребителях F-16. Он также отметил, что в случае применения "Шахедов" с повышенной скоростью, самолеты F-16 могут эффективно работать по ним и с помощью бортовых пушек, что делает перехват довольно удобным.

Криволап уверен, что Украина способна справиться с ростом количества скоростных беспилотников.

По его словам, большую угрозу представляет возможный дефицит ракет PAC-3, которые используются для перехвата баллистических целей. Украина уже работает над адекватным ответом на эти вызовы. В частности, речь об ударах по российским ракетным комплексам "Бастион" в Крыму, из которых запускают ракеты "Циркон".

