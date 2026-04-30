Соответствующие комплексы располагались в укрытиях, которые было необходимо пробить. Об этом сообщает Defense Express.

Чем особенна атака по базе в Крыму?

Вероятно, главной сложностью был именно технический аспект, поскольку расположение пусковых установок было известно заранее. С этой локации неоднократно фиксировали пуски, но для атаки не хватало необходимых средств.

На пораженном объекте были позиции бывшего дивизиона советского ракетного полка, где ранее размещались баллистические ракеты. Российские войска использовали старую инфраструктуру и хранили там комплексы "Искандер".

Ориентировочные размеры большого укрытия составляют 45 на 27 метров, меньшего – 25 на 18 метров. Подобные сооружения имеют толстые бетонные перекрытия до 40 – 60 сантиметров и дополнительный слой грунта, поэтому их особенно трудно поразить.

Пробить такую защиту действительно трудно, особенно, когда речь идет о боевых частях, которые установлены на дроны. Но учитывая кадры, нанести вред объектам, а главное тому, что находилось внутри все же удалось,

– говорится в статье.

Поразить объект, вероятно, удалось благодаря использованию дронов с более мощными боевыми частями. В частности, речь идет об аппаратах средней дальности, например FP-2 с боевой частью ориентировочно 105 килограммов.

По данным Defence Express, для пробития подобных укрытий решающее значение имеет не только масса боевой части, но и прежде всего кинетическая энергия, которая зависит от скорости и специальной прочной конструкции корпуса.

Издание пишет, если боеприпасы невозможно разогнать до нужной скорости, применяют тандемные боевые части, которые имеют предварительный кумулятивный заряд, который пробивает отверстие, после чего основная часть поражает цель.

Например, такая боевая часть установлена на крылатых ракетах Storm Shadow / SCALP.

Что известно об этой атаке?

Ночью 28 апреля ССО ВСУ атаковали российскую базу, расположенную к югу от населенного пункта Межгорье. Спутниковый сервис NASA FIRMS зафиксировал очаг пожара, который возник после удара украинских беспилотников.

Известно, что обычно оттуда россияне запускают на Украину баллистические ракеты. Отмечали, что применение вышеупомянутых комплексов позволяет оккупантам для атак использовать "Искандер-К" и "Искандер-М" одновременно.

Что ранее атаковали в Крыму?

Военно-морские силы ВСУ недавно атаковали два российских катера в районе Керченского пролива, которые охраняли мост. Речь идет о патрульном сторожевом катере ФСБ России "Соболь" и противодиверсионном катере "Грачонок".

Напомним, ранее в Крыму на аэродроме "Кача" украинские военные атаковали пункт управления противовоздушной обороны, наземный радиолокационный запросчик "Пароль-4" (1Л22), а также радиолокационную станцию "МР-10".

До этого СБУ с помощью БпЛА атаковали военно-морскую базу Черноморского флота России и аэродром "Бельбек". В результате удалось поразить большие десантные корабли "Ямал" и "Фильченков" и ряд других судов.