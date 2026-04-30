Под ударом оказались патрульный сторожевой катер ФСБ России "Соболь" и противодиверсионный катер "Граченок". Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Смотрите также Россия наращивает "теневой флот" несмотря на западные санкции, – Bloomberg

Каковы последствия атаки у Керченского пролива?

В результате атаки враг понес безвозвратные и санитарные потери.

Пораженные катера являются ключевыми единицами береговой охраны Пограничной службы ФСБ и ВМФ России, которые используются для охраны Керченского моста и борьбы с диверсантами.

Это еще один пример эффективной работы украинских ВМС и последовательного снижения возможностей врага в акватории Черного моря,

– подчеркнули военные.

К слову, в феврале этого года в ВМС рассказывали о том, что Россия усилила охрану Крымского моста. Враг использует для этого все доступные силы от морской охраны ФСБ до Росгвардии. В случае угроз города периодически перекрывают, а транспорт тщательно проверяют.

Сможет ли Украина уничтожить Крымский мост?

Украинская ракета FP-5 "Фламинго" способна наносить удары по Крымскому мосту, но полностью разрушить его не сможет. Об этом заявил главный конструктор Fire Point Денис Штиллерман.

По его словам, мост имеет очень крепкую конструкцию: опоры сделаны из больших металлических труб, залитых железобетоном. Поэтому полное уничтожение сооружения почти нереально.

В то же время ракета может регулярно поражать отдельные пролеты моста, повреждая их. Это заставит Россию тратить время и ресурсы на ремонт и восстановление.

Системные удары по оккупированному Крыму ослабляют российскую военную инфраструктуру и оказывают постоянное давление на главный плацдарм врага на юге.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук пояснил, что эти атаки следует воспринимать не как отдельные эпизоды, а как часть подготовки поля боя – уничтожение важных военных объектов перед возможными дальнейшими действиями.

По словам эксперта, удары по Севастополю, Бельбеку, Каче, Саках и другим базам бьют по всей системе российской обороны, которая поддерживает южный фронт.