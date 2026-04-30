Під ударом опинилися патрульний сторожовий катер ФСБ Росії "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Дивіться також Росія нарощує "тіньовий флот" попри західні санкції, – Bloomberg

Які наслідки атаки біля Керченської протоки?

Внаслідок атаки ворог зазнав безповоротних і санітарних втрат. Уражені катери є ключовими одиницями Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря,

– наголосили військові.

Як захисники знищували ворожі катери: дивіться відео

До слова, ще в лютому цього року в ВМС розповідали про те, що Росія посилила охорону Кримського мосту. Ворог використовує для цього всі доступні сили – від морської охорони ФСБ до Росгвардії. У разі загроз міст періодично перекривають, а транспорт ретельно перевіряють.

Чи зможе Україна знищити Кримський міст?

Українська ракета FP-5 "Фламінго" здатна завдавати ударів по Кримському мосту, але повністю зруйнувати його не зможе. Про це заявив головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За його словами, міст має дуже міцну конструкцію: опори зроблені з великих металевих труб, залитих залізобетоном. Через це повне знищення споруди майже нереальне.

Водночас ракета може регулярно вражати окремі прольоти мосту, пошкоджуючи їх. Це змушуватиме Росію витрачати час і ресурси на ремонт та відновлення.

Системні удари по окупованому Криму послаблюють російську військову інфраструктуру та створюють постійний тиск на головний плацдарм ворога на півдні. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснив, що ці атаки слід сприймати не як окремі епізоди, а як частину підготовки поля бою – знищення важливих військових об'єктів перед можливими подальшими діями. За словами експерта, удари по Севастополю, Бельбеку, Качі, Саках та інших базах б'ють по всій системі російської оборони, яка підтримує південний фронт.