О таком проинформировал мониторинговый телеграмм-канал "Крымский ветер".

Что известно об атаке на базу "Искандеров" в Крыму?

Указывается, что местные жители сообщали о движении целых групп дронов через Джанкойский район в направлении Белогорского района.

Именно так, к югу от населенного пункта Межгорье спутниковый сервис NASA FIRMS фиксировал центр возгорания– пожар вспыхнул после удара беспилотников.

Под ударом БпЛА была база "Искандеров": смотрите скриншоты спутниковых данных

В этом регионе размещается бывшая ракетная военная часть №82717. По имеющейся информации, на этом объекте у россиян есть база ОТРК "Искандер".

Местный "губенатор" Михаил Развожаев подтвердил информацию о налете дронов и отчитался о якобы 20 сбитых русским ПВО беспилотниках.

Важно! Территория Крыма стала для оккупантов одной из площадок пусков баллистических ракет по украинским городам.

Чем опасны "Искандеры"?

Использование оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" позволяет российским войскам одновременно применять два типа ракет– "Искандер-К" и "Искандер-М". Их ключевое отличие заключается в типе полета: "Искандер-К" является крылатой ракетой., тогда как "Искандер-М" относится к баллистическим.

Чтобы проще объяснить разницу, ранее Юрий Игнат отмечал, что "Искандер-К" фактически является наземным аналогом ракеты "Калибр". "Искандер-М" поднимается на большую высоту., почти до стратосферы, после чего стремительно падает на цель с высокой скоростью.

В то же время оба типа имеют схожие характеристики: боевая часть весом около 500 килограммов и дальность поражения примерно 500– 600 км. При попадании они способны уничтожать объекты в радиусе до 60 метров.

Какими были последние атаки на Крым?

25 апреля СБУ провела результативную операцию на территории полуострова, поразив ряд военных целей, среди которых три корабля русского флота и истребитель МиГ-31. Также под удар попали разведывательное судно, средства противовоздушной обороны и техника на аэродроме "Бельбек".

Ранее украинские спецслужбы совершили другую операцию в Крыму: были поражены три вражеских корабля, повреждена инфраструктура на нефтебазе "Югторсан", а также выведены из строя системы связи "Дельфин" и радиолокационная станция МР-10М1.

Кроме этого, 16 апреля противник понес значительные потери в технике и ресурсах. По словам командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, пилоты бригады "Птицы Мадяра" ударили по двум позициям размещения комплексов "Искандер" в Крыму– в районах уже упоминавшегося Межгорья, а также Курортного.