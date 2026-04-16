Об этом информирует Командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
Какие объекты врага были ликвидированы этой ночью?
16 апреля враг понес немало потерь, в частности в технике и обеспечении. По словам "Мадьяра", всего было уничтожено 16 российских целей на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Запорожской областей.
Две базы размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" посетили пилоты 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадьяра" в Крыму (населенный пункт Межгорье и Курортное),
– добавил командующий СБС.
Среди других уничтоженных объектов:
- ЗРГК "Панцирь", в Феодосии на ВОТ Крыма,
- ЗРК "Оса-АК", в Водяном на ВОТ Донецкой области,
- ЗРК "Бук-М1", в Богатовке на ВОТ Запорожской области,
- база ОТРК "Искандер" в Межгорье на ВОТ Крыма,
- база ОТРК "Искандер" в Курортном на ВОТ Крыма,
- нефтебаза "Октябрьское" на ВОТ Крыма,
- нефтебаза Глубокий Яр на ВОТ Крыма,
- склад БП 758 цмтз Черноморского флота России в Межгорье на ВОТ Крыма,
- ТПД, мастерская, склад БпЛА "Рубикон" в Горном на ВОТ Донецкой области.
СБС крушат объекты врага: смотрите видео
Где недавно в России гремели взрывы?
Силы обороны наносят успешные и эффективные удары и глубоко в тылу врага, где раньше было "безопасно".
Так 16 апреля беспилотники добрались до Белгорода и поразили подстанцию "Южная". В результате взрыва у части города исчезло электроснабжение. 15 апреля в этом же регионе гремели взрывы на складах горюче-смазочных материалов и логистических объектов российских войск.
Ночью 16 апреля беспилотники массированно атаковали Сочи, Туапсе, Анапу, и Геленджик и Геленджик. В аэропортах Сочи и Краснодара временно ввели ограничения на прием и отправку самолетов из-за угрозы в небе. Местные писали о повреждении по меньшей мере 5 частных домов и одного многоквартирного. Также горела нефтебаза.