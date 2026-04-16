В результате атаки в Туапсе есть погибшие. Об этом сообщают росСМИ.

Что известно об атаке?

В ночь на 16 апреля в российском Краснодарском крае сообщили о массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели сразу в нескольких городах, среди которых Сочи, Туапсе, Анапа и Геленджик.

По словам местных жителей, всего на побережье было слышно от 10 до нескольких десятков взрывов. Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе и характерных звуках дронов.

В российских источниках утверждают, что противовоздушная оборона пыталась отразить атаку. В ряде городов, в частности в Сочи, объявляли воздушную тревогу, а также была слышна стрельба. Кроме того, в аэропортах Сочи и Краснодар временно ввели ограничения на прием и отправку самолетов из-за угрозы в небе.

Какие последствия ударов по России?

Самые серьезные последствия зафиксированы в Туапсе. По предварительным данным, в результате падения обломков беспилотника погибли двое детей в возрасте 5 и 14 лет. Также сообщается о по меньшей мере двух пострадавших взрослых, которым оказывают медицинскую помощь.

В городе повреждены по меньшей мере пять частных домов и один многоквартирный. Кроме того, нанесены удары по нефтебазе.

В районе морского порта зафиксировано падение обломков на территории предприятий. В то же время в поселке Лоо вблизи Сочи обломки повредили частный дом – там выбиты окна и поврежден навес, однако обошлось без пострадавших.

Официальная информация о масштабах разрушений и точном количестве пострадавших уточняется. Российские власти традиционно не раскрывают полной картины последствий подобных атак.

