В результате атаки в Туапсе есть погибшие. Об этом сообщают росСМИ.
Смотрите также До 1,5 тысячи километров расстояния: "Мадьяр" подтвердил атаку на нефтехимзавод в Стерлитамаке
Что известно об атаке?
В ночь на 16 апреля в российском Краснодарском крае сообщили о массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели сразу в нескольких городах, среди которых Сочи, Туапсе, Анапа и Геленджик.
По словам местных жителей, всего на побережье было слышно от 10 до нескольких десятков взрывов. Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе и характерных звуках дронов.
В российских источниках утверждают, что противовоздушная оборона пыталась отразить атаку. В ряде городов, в частности в Сочи, объявляли воздушную тревогу, а также была слышна стрельба. Кроме того, в аэропортах Сочи и Краснодар временно ввели ограничения на прием и отправку самолетов из-за угрозы в небе.
Какие последствия ударов по России?
Самые серьезные последствия зафиксированы в Туапсе. По предварительным данным, в результате падения обломков беспилотника погибли двое детей в возрасте 5 и 14 лет. Также сообщается о по меньшей мере двух пострадавших взрослых, которым оказывают медицинскую помощь.
В городе повреждены по меньшей мере пять частных домов и один многоквартирный. Кроме того, нанесены удары по нефтебазе.
В районе морского порта зафиксировано падение обломков на территории предприятий. В то же время в поселке Лоо вблизи Сочи обломки повредили частный дом – там выбиты окна и поврежден навес, однако обошлось без пострадавших.
Официальная информация о масштабах разрушений и точном количестве пострадавших уточняется. Российские власти традиционно не раскрывают полной картины последствий подобных атак.
Что еще известно о недавних атаках на Россию?
В Белгородской области 15 апреля прогремели взрывы из-за атаки украинских беспилотников, основной удар пришелся на склады горюче-смазочных материалов и логистические объекты в районе Валуек. Местные власти сообщили о повреждении гражданской застройки, но официально не подтвердили масштабы разрушений военной инфраструктуры.
Россию в ночь на 11 апреля 2026 года атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской и Калужской областях. Оккупанты заявили, что БПЛА также атаковали территорию временно оккупированного Крыма.
В Краснодарском крае России произошла массированная атака дронов, в результате которой загорелась ЛПДС "Крымская". Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что обломки сбитого дрона привели к гибели одного человека.