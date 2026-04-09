Об этом сообщают губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ASTRA, "Exilenova+" и российские телеграм-каналы.
Какие последствия атаки на Краснодарский край?
В ночь на 9 апреля в Крымске сообщили о ряде взрывов. Под ударом оказалась линейная производственно-диспетчерская станция. Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов.
Загорелась подстанция ПС 110 кВ "Крымская НПС". Она расположена на территории ЛПДС "Крымская" (Линейная производственно-диспетчерская станция) АО "Черномортранснефть",
– сообщают российские СМИ.
Отмечается, что соответствующая ЛПДС относится к ведению Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов (КРУМН), которое, в свою очередь, входит в вышеупомянутую структуру АО "Черномортранснефть".
Станция качает нефть и нефтепродукты по магистральным нефтепроводам (МН) "Тихорецк – Новороссийск 2,3", "Крымск – Грушевая" и "Крымск – Краснодар", а также нефтепродуктопроводу (МНПП) "Тихорецк – Новороссийск 1".
От этой ЛПДС нефть и нефтепродукты отправляются по трубопроводам в порт Новороссийск или Ильский и Афипский НПЗ. После атаки в сети публикуют предварительную информацию от очевидцев об обесточивании.
О чем заявляют местные власти?
Губернатор Вениамин Каондратьев подтвердил факт атаки на регион. По его словам, в результате падения обломков сбитого дрона в поселке Саук-Дере погиб мужчина, который находился на балконе многоквартирного дома.
Фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. По нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское,
– написал он.
Что известно о предыдущих атаках дронов на Россию?
Прошлой ночью сообщали об атаке беспилотников во Владимирской и Оренбургской областях России. Также под ударом дронов оказались вражеские объекты на временно оккупированной территории Луганской области.
Тогда же серия взрывов прогремела в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Там могли атаковать нефтебазу, которая является важным логистическим звеном в обеспечении оккупантов горюче-смазочными материалами.
Еще раньше украинские военные нанесли ряд ударов по объектам в России и на временно оккупированных территориях. Под ударом, в частности, оказались пункты управления БпЛА, нефтяной терминал, фрегат и прочее.