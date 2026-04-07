Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Там анонсировали продолжение атак на важные для россиян объекты.
Какой ущерб нанесли россиянам?
По данным Генштаба ВСУ, 5 апреля атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Краснодарском крае, в результате чего удалось повредить стендеры причалов №1, №1А и №2 и поразить стендеры на причалах №6 и №7.
На объекте произошло повреждение трубопроводной системы распределения и отгрузки нефти. Также поразили 3 резервуара (РВСПК-50000) на перевалочной нефтебазе "Грушевая", что обеспечивает вышеупомянутый терминал.
В то же время беспилотники атаковали российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Согласно обнародованной информации, сейчас выясняют и уточняют все масштабы ущерба.
В ночь на 7 апреля атаковали пункты управления БпЛА в районах Зеленого Запорожской области и Удачного Донецкой области. Под ударом оказались и позиции врага в районах Строгановки, Красногорского и Родинского.
Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический и боевой потенциалы российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,
– резюмировали в Генштабе.
Что известно о взрывах в России?
- Также беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. ПВО якобы сбила 22 дрона, в регионе сообщали о перебоях со связью, задерживались рейсы в аэропортах Пулково и Храброво.
- Недавно украинские бойцы поразили редкий противолодочный самолет-амфибию Бе-12 в районе Качи, расположенной на территории временно оккупированного Крыма. Степень его повреждений сейчас устанавливается.
- К слову, ранее беспилотники атаковали химический завод "Минудобрения" в Воронежской области, вызвав пожар на крыше склада готовой продукции. На территории предприятия зафиксировали несколько попаданий.