Об этом сообщил Генеральный штаб Украины.
Какие потери врага на 7 апреля?
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли:
- личного состава – около 1 305 470 (+980) человек;
- танков – 11 841 (+0);
- боевых бронированных машин – 24 364 (+4);
- артиллерийских систем – 39 562 (+65);
- РСЗО – 1 722 (+3);
- средств ПВО – 1 340 (+2);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 223 341 (+1 945);
- крылатых ракет – 4 517 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 87 862 (+248);
- специальной техники – 4 115 (+3).
Потери оккупантов на 7 апреля 2026 года
Что известно о недавних поражениях российских объектов?
6 апреля в Новороссийске Краснодарского края было горячо – пылал порт, а в нем – фрегат "Адмирал Макаров". Известно, что это судно является основным боевым кораблем Черноморского флота России, оснащен ракетами "Калибр" и "Штиль-1", которые враг выпускает по украинским городам.
Кроме того, под ударами также оказались буровая установка "Сиваш" и причалы, которые отвечают за загрузку российской нефти и нефтепродуктов с целью экспорта.
6 апреля стало известно об уничтожении российского противолодочного самолета-амфибии Бе-12. Также беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны (ГУР МОУ, СБС, ССО, ГПСУ) атаковали нефтеналивной терминал "Шесхарис" морского порта Новороссийска в Краснодарском крае страны-агрессора.