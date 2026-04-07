Об этом сообщил Генеральный штаб Украины.

Какие потери врага на 7 апреля?

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли:

личного состава – около 1 305 470 (+980) человек;

танков – 11 841 (+0);

боевых бронированных машин – 24 364 (+4);

артиллерийских систем – 39 562 (+65);

РСЗО – 1 722 (+3);

средств ПВО – 1 340 (+2);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 223 341 (+1 945);

крылатых ракет – 4 517 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 87 862 (+248);

специальной техники – 4 115 (+3).