Фото показали в "АТЕШ" 6 апреля. Там заметили, что россияне не могут позволить себе потерять этот объект, то нервничают, поспешно восстанавливая его.

Что сейчас происходит на заводе "Кремний Эл"?

Партизаны рассказали, что оккупанты спешат восстановить производство.

Удар произошел 10 марта.

На заводе было зафиксировано повреждение конструкции в районе производственных цехов и разбитый участок дороги внутри периметра.

Россия пытается скрыть масштабы ущерба - следы попаданий заделывают и маскируются подручными средствами.

Кроме того, на объекте резко усилили охрану.

Ситуация на заводе "Кремний Эл" / Фото "АТЕШ"

Напомним, что "Кремний Эл" – один из ключевых российских производителей полупроводниковых компонентов. Завод поставляет микросхемы и электронные модули для систем управления ракетных комплексов "Искандер" и зенитных систем "Панцирь". Без этой продукции оккупанты не могут поддерживать выпуск высокоточного оружия в необходимых объемах.

Сейчас производством на заводе не занимаются, а вместо этого работают в режиме аварийного восстановления.

К слову, после атаки так называемые Z-тники начали возмущаться, почему власть не перенесла завод вглубь России. Похоже, российские власти имели иллюзию, что этот объект обойдет угроза атаки, предположил в эфире 24 Канала Иван Киричевский, военнослужащий 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defence Express. Он отметил, что эвакуация любого предприятия – это сложный организационный процесс, который не всем под силу.

Что известно об атаке на "Кремний Эл"?