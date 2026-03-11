Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что беспилотники не смогли бы нанести вред такому предприятию как "Кремний Эл". Поэтому для удара были применены, вероятно, ракеты Storm Shadow.

Как удалось проломить ПВО противника?

Свитан предположил, что одного самолета – фронтового бомбардировщика Су-24 с 10 ФАБ-500 под крыло – было бы достаточно, чтобы полностью разбомбить этот завод. Однако приблизиться туда Су-24 не сможет, ведь его собьют. Хотя, эти самолеты будут залетать в Курскую область в 2022 году.

Это направление – его дальность примерно 200 километров с выхода из точки пуска – можно было достать только или баллистическими, или крылатыми ракетами. Причем крылатыми ракетами уровня Storm Shadow/SCALP-EG, Taurus, которые могут идти на предельно малых высотах, огибать рельеф местности, скрываться под горизонтом,

– пояснил военный эксперт.

Главная задача была, по его словам, – проломить фронтовую ПВО и создать коридор для прохождения ракет, которые потом запустили самолеты. Далее же была только объектовая ПВО, которая не справилась с этими ракетами.

Обратите внимание! Как отметил авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, Украина начала системно поражать российские заводы такие, как "Кремний Эл" в Брянске. Он отметил, что происходят стратегические удары. А именно, сначала "обезглавливают, а потом уже лишают других элементов", которые не позволят России восстановить определенные способности.

Кроме того, в ракету были встроены системы противодействия российской локации – внутренняя система РЭБ. Также, предположительно, была использована ракета-постановщица помех ADM-160A MALD.

Эта ракета очень хорошо себя показывает во время прокладки коридора. Она ослепляет ПВО противника на несколько секунд, но этого достаточно, чтобы пересечь зону поражения и выполнить боевую задачу,

– подчеркнул Роман Свитан.

В то же время россияне не подтверждают применение именно Storm Shadow, хотя в Генштабе ВСУ отметили, что была использована она, а считают, что атаковали ракеты "Нептун". Однако главное, по мнению полковника ВСУ в запасе, что выполнено боевое задание.

Что известно об ударе по заводу "Кремний Эл" в Брянске?