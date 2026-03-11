Про це у розмові з 24 Каналом сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що безпілотники не змогли б завдати шкоди такому підприємству як "Кремній Ел". Тому для удару були застосовані, імовірно, ракети Storm Shadow.
Як вдалося проломити ППО противника?
Світан припустив, що одного літака – фронтового бомбардувальника Су-24 з 10 ФАБ-500 під крило – було б достатньо, щоб повністю розбомбити цей завод. Однак наблизитися туди Су-24 не зможе, адже його зіб'ють. Хоча, ці літаки залітати у Курську область у 2022 році.
Цей напрямок – його дальність приблизно 200 кілометрів з виходу з точки пуску – можна було дістати тільки або балістичними, або крилатими ракетами. Причому крилатими ракетами рівня Storm Shadow/SCALP-EG, Taurus, які можуть йти на гранично малих висотах, огинати рельєф місцевості, ховатися під горизонтом,
– пояснив військовий експерт.
Головне завдання було, за його словами, – проломити фронтову ППО та створити коридор для проходження ракет, які потім запустили літаки. Далі ж була тільки об'єктова ППО, яка не впоралась з цими ракетами.
Зверніть увагу! Як зазначив авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, Україна почала системно уражати російські заводи такі, як "Кремній Ел" у Брянську. Він наголосив, що відбуваються стратегічні удари. А саме, спершу "обезголовлюють, а потім вже позбавляють інших елементів", які не дозволять Росії відновити певні спроможності.
Крім того, в ракету були вбудовані системи протидії російської локації – внутрішня система РЕБ. Також, імовірно, була використана ракета-постановниця перешкод ADM-160A MALD.
Ця ракета дуже добре себе показує під час прокладання коридору. Вона засліплює ППО противника на кілька секунд, але цього достатньо, щоб перетнути зону поразки і виконати бойове завдання,
– підкреслив Роман Світан.
Водночас росіяни не підтверджують застосування саме Storm Shadow, хоча у Генштабі ЗСУ наголосили, що була використана вона, а вважають, що атакували ракети "Нептун". Проте головне, на думку полковника ЗСУ в запасі, що виконане бойове завдання.
Що відомо про удар по заводу "Кремній Ел" у Брянську?
Вдень 10 березня було атаковано завод "Кремній Ел" у Брянську, який уразили, за даними російських ЗМІ, або ракета "Нептун" або Storm Shadow.
Як повідомляли місцеві жителі, на місто летіли десятки ракет. На місці ураження продовжувало вибухати, що свідчило про можливу детонацію боєприпасів.
Відомо, що на завод "Кремній Ел" виготовляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер" та для РЛС і РЕБ і російських БпЛА. Також підприємство постачає комплектування до блоку управління бойового спорядження БУБС-30 нової російської крилатої ракети "Изделие-30", якою було атаковано Харків.
Згодом Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на Брянськ. Він привітав українські Збройні Сили та подякував їм за службу.