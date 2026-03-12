Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовослужбовець 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт з озброєнь Defence Express Іван Киричевський, додавши, що евакуація будь-якого підприємства передбачає складний організаційний процес, який не всім під силу.

Росіяни повторюють приклад німців в часи Другої світової

Коментуючи факт того, що росіяни не перебазували завод "Кремній Ел", який 10 березня був атакований ракетами Storm Shadow, військовий навів аналогію з подіями під час Другої світової війни. Він зауважив на тому, що коли союзники бомбили гітлерівську Німеччину, то спочатку у британців був розрахунок, що якщо починати хаотично атакувати військові заводи, німці дійдуть висновку, що треба евакуювати їх, а тоді почнеться хаос.

Однак британці прорахувалися, німці не стали переносити свої об'єкти. Коли американці взялися за справу стратегічних бомбардувань у 1944 році, то вирішили бити по всьому, до чого діставали. Це, як наголосив експерт з озброєнь, спрацювало.

Потім, аби розібратися, проводився допит в межах Нюрнберзького процесу міністра озброєнь Альберта Шпеєра. Він тоді відповів, що німці думали після перших британських ударів починати здійснювати евакуацію заводів в інші місця, але не змогли. Не впоралась бюрократична машина. Росіяни буквально повторюють те, як можна програти війну,

– озвучив Киричевський.

Військовий підкреслив, що Україні вдалося багато чого релокувати в оборонному підприємстві, певні об'єкти перенести вглиб країни, інші розгорнути спільно з партнерами. Він констатує, що порівняно з Росією наша держава сьогодні демонструє в цьому напрямку високу організаційну спроможність. З його слів, українське виробництво працює очевидно в безпечніших зонах, ніж російське.

До відома! У Генштабі ЗСУ повідомили, що завод "Кремній Ел" є критично важливою ланкою в ланцюгу виробництва російського високоточного озброєння. Він спеціалізувався на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" сучасної зброї, у тому числі "Іскандерів". Там додали, що аеророзвідку для проведення операції здійснював підрозділ полку безпілотних систем "Рейд" СБС.

