Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defence Express Иван Киричевский, добавив, что эвакуация любого предприятия предусматривает сложный организационный процесс, который не всем под силу.

Смотрите также Провал российской ПВО: чем обернется для Путина удар по топзаводу в Брянске

Россияне повторяют пример немцев во времена Второй мировой

Комментируя факт того, что россияне не перебазировали завод "Кремний Эл", который 10 марта был атакован ракетами Storm Shadow, военный привел аналогию с событиями во время Второй мировой войны. Он заметил на том, что когда союзники бомбили гитлеровскую Германию, то сначала у британцев был расчет, что если начинать хаотично атаковать военные заводы, немцы придут к выводу, что надо эвакуировать их, а тогда начнется хаос.

Однако британцы просчитались, немцы не стали переносить свои объекты. Когда американцы взялись за дело стратегических бомбардировок в 1944 году, то решили бить по всему, до чего доставали. Это, как отметил эксперт по вооружениям, сработало.

Затем, чтобы разобраться, проводился допрос в рамках Нюрнбергского процесса министра вооружений Альберта Шпеера. Он тогда ответил, что немцы думали после первых британских ударов начинать осуществлять эвакуацию заводов в другие места, но не смогли. Не справилась бюрократическая машина. Россияне буквально повторяют то, как можно проиграть войну,

– озвучил Киричевский.

Военный подчеркнул, что Украине удалось многое релокировать в оборонном предприятии, определенные объекты перенести вглубь страны, другие развернуть совместно с партнерами. Он констатирует, что по сравнению с Россией наше государство сегодня демонстрирует в этом направлении высокую организационную способность. По его словам, украинское производство работает очевидно в более безопасных зонах, чем российское.

К сведению! В Генштабе ВСУ сообщили, что завод "Кремний Эл" является критически важным звеном в цепи производства российского высокоточного вооружения. Он специализировался на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" современного оружия, в том числе "Искандеров". Там добавили, что аэроразведку для проведения операции осуществляло подразделение полка беспилотных систем "Рейд" СБС.

Сейчас продолжается сбор для роты зенитных дронов 413 полка СБС "Рейд". Приобщиться можно донатом, отсканировав указанный ниже QR-код или на номер карты: 4874 1000 2019 7854.

Атака по заводу в Брянске: на что указывают эксперты?