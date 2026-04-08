Соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин в эфире 24 Канала объяснил, что достать Москву можно не только ракетами, однако сейчас приоритет в другом. Он сказал, почему Украина не тратит ресурс на показательные удары и какие цели дают значительно больший результат.

Смотрите также Украинцы впервые в истории уничтожили мост беспилотниками, – The Telegraph

Удары по Москве и выбор целей

Москва для России остается наиболее прикрытой точкой, потому что именно туда стянули всю ПВО, которую только могли собрать. Для Владимира Путина важно, чтобы война не доходила ни до него самого, ни до людей, которые живут в столице, поэтому это направление закрывают особенно плотно. Но это не значит, что такую цель невозможно достать.

Я думаю, что все возможно. Вопрос только количества дронов, тактики и стратегии применения этих дронов,

– подчеркнул Зарубин.

Бить по Москве только для того, чтобы показать сам факт такого удара, он не считает правильным подходом. Если в Москве или Московской области будут цели, поражения которых даст реальный результат, их будут бить тогда, когда это будет максимально эффективно.

Вниманию! 6 – 7 апреля Силы обороны нанесли серии ударов по важным целям в России и в оккупированном Крыму. Под поражение попали нефтеналивной терминал "Шесхарис" в Новороссийске, терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области, порт "Транснефть-Порт Приморск", а также предприятие "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Отдельно украинские военные поразили противолодочный самолет-амфибию Бе-12 в районе Качи.

В этой войне важна не показательность, а то, насколько сильно удар ослабляет врага.

Вопрос только зачем. Сделать какую-то популистскую историю, что-то показать, что мы можем пролетать в Москву?

– подчеркнул Зарубин.

Сейчас, по его словам, лучший результат дают удары по нефтяному транзиту и нефтяным путям, потому что именно они бьют по экономической способности России продолжать войну.

Сегодня мы видим максимальную эффективность в том, чтобы останавливать нефтяной транзит, нефтяные пути. Это суперэффективное решение. Оно точно бьет по экономической способности врага продолжать эту войну,

– сказал он.

Поэтому приоритет отдают не символическим целям, а тем объектам, поражение которых дает ощутимый и более долгий эффект.

Что известно о последних ударах Украины по нефтяной инфраструктуре России?