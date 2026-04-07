Кроме того, военные уточнили последствия атак 5 апреля. Об этом сообщает Генштаб.
Что было под прицелом 5 и 7 апреля в России?
️Атакованный 7 апреля нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" расположен в населенном пункте Слободка Ленинградской области.
Там поражены 3 резервуара, принадлежащих предприятию "Транснефть-Балтика". Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Эта цель важна для экспортной инфраструктуры нефтепродуктов страны-террористки. Средства от ее функционирования идут на войну против Украины.
Кроме того, уточнено, что 5 апреля в результате атаки на порт "Транснефть-Порт Приморск" было повреждено 3 резервуара типа РВСП-20000. На месте загорелись нефтепродукты.
Справочно. РВСП-20000 – резервуар объемом 20 000 метров кубических. Это типовая конструкция, которую используют для длительного хранения нефти, нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей.
5 апреля также под прицелом был ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Там повреждены элементы установок первичной переработки сырой нефти АВТ-6 и АВТ-1 и установки 19/6, которую используют в производстве нефтяных битумов – продуктов переработки нефти.
Атаки на Россию
БпЛА атаковали химический завод "Минудобрения" в Воронежской области. Там начался пожар на крыше склада готовой продукции. Этот завод может производить более 550 тысяч тонн аммиачной селитры и до 1,2 миллиона тонн нитроаммофоски в год.
Партизаны "Атеш" показали, как за месяц после удара изменился завод "Кремний Эл" в Брянске. Сейчас объект работает в режиме аварийного восстановления. Оккупанты не могут позволить себе потерять его, поэтому поспешно восстанавливают.
К слову, в России признали, что производство Украиной дронов набирает обороты. И теперь угроза атак БпЛА существует для всей территории России. Недавно российская "певео" столкнулась с одной из самых масштабных атак на Москву, а это указывает на то, что Путин провалил стратегические цели, отметил в эксклюзивном интервью а это указывает на то что Путин провалил стратегические цели отметил в эксклюзивном интервью 24 Каналу Филип Ингрэм, полковник армии Великобритании в отставке.