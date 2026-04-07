Окрім того, військові уточнили наслідки атак 5 квітня. Про це повідомляє Генштаб.

Що було під прицілом 5 та 7 квітня у Росії?

️Атакований 7 квітня нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" розташований у населеному пункті Слободка Ленінградської області.

Там уражено 3 резервуари, які належать підприємству "Транснефть-Балтика". Масштаби завданих збитків уточнюються.

Ця ціль важлива для експортної інфраструктури нафтопродуктів країни-терористки. Кошти від її функціонування йдуть на війну проти України.

Окрім того, уточнено, що 5 квітня унаслідок атаки на порт "Транснефть-Порт Приморськ" було пошкоджено 3 резервуари типу РВСП-20000. На місці зайнялися нафтопродукти.

Довідково. РВСП-20000 – резервуар об'ємом 20 000 метрів кубічних. Це типова конструкція, яку використовують для тривалого зберігання нафти, нафтопродуктів та інших легкозаймистих рідин.

5 квітня також під прицілом був ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Там пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6 та АВТ-1 і установки 19/6, яку використовують у виробництві нафтових бітумів – продуктів переробки нафти.

Атаки на Росію