Окрім того, військові уточнили наслідки атак 5 квітня. Про це повідомляє Генштаб.
Що було під прицілом 5 та 7 квітня у Росії?
️Атакований 7 квітня нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" розташований у населеному пункті Слободка Ленінградської області.
Там уражено 3 резервуари, які належать підприємству "Транснефть-Балтика". Масштаби завданих збитків уточнюються.
Ця ціль важлива для експортної інфраструктури нафтопродуктів країни-терористки. Кошти від її функціонування йдуть на війну проти України.
Окрім того, уточнено, що 5 квітня унаслідок атаки на порт "Транснефть-Порт Приморськ" було пошкоджено 3 резервуари типу РВСП-20000. На місці зайнялися нафтопродукти.
Довідково. РВСП-20000 – резервуар об'ємом 20 000 метрів кубічних. Це типова конструкція, яку використовують для тривалого зберігання нафти, нафтопродуктів та інших легкозаймистих рідин.
5 квітня також під прицілом був ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Там пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6 та АВТ-1 і установки 19/6, яку використовують у виробництві нафтових бітумів – продуктів переробки нафти.
Атаки на Росію
БпЛА атакували хімічний завод "Міндобрива" у Воронезькій області. Там почалася пожежа на даху складу готової продукції. Цей завод може виробляти понад 550 тисяч тонн аміачної селітри та до 1,2 мільйона тонн нітроамофоски на рік.
Партизани "Атеш" показали, як за місяць після удару змінився завод "Кремній Ел" у Брянську. Наразі об'єкт працює в режимі аварійного відновлення. Окупанти не можуть дозволити собі втратити його, тож поспішно відновлюють.
До слова, у Росії визнали, що виробництво Україною дронів набирає обертів. Тож тепер загроза атак БпЛА існує для всієї території Росії. Нещодавно російська "певео" зіштовхнулася з однією з наймасштабніших атак на Москву, а це вказує на те, що Путін провалив стратегічні цілі, зазначив в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Філіп Інгрем, полковник армії Великої Британії у відставці.