Співзасновник української технологічної компанії Валерій Зарубін в ефірі 24 Каналу пояснив, що дістати Москву можна не лише ракетами, однак зараз пріоритет в іншому. Він сказав, чому Україна не витрачає ресурс на показові удари і які цілі дають значно більший результат.
Удари по Москві і вибір цілей
Москва для Росії лишається найбільш прикритою точкою, бо саме туди стягнули всю ППО, яку тільки могли зібрати. Для Володимира Путіна важливо, щоб війна не доходила ані до нього самого, ані до людей, які живуть у столиці, тому цей напрям закривають особливо щільно. Але це не означає, що таку ціль неможливо дістати.
Я думаю, що все можливо. Питання тільки кількості дронів, тактики і стратегії застосування цих дронів,
– наголосив Зарубін.
Бити по Москві лише для того, щоб показати сам факт такого удару, він не вважає правильним підходом. Якщо в Москві чи Московській області будуть цілі, ураження яких дасть реальний результат, їх битимуть тоді, коли це буде максимально ефективно.
До уваги! 6 – 7 квітня Сили оборони завдали серії ударів по важливих цілях у Росії та в окупованому Криму. Під ураження потрапили нафтоналивний термінал "Шесхарис" у Новоросійську, термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області, порт "Транснефть-Порт Приморськ", а також підприємство "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Окремо українські військові уразили протичовновий літак-амфібію Бе-12 у районі Качі.
У цій війні важить не показовість, а те, наскільки сильно удар послаблює ворога.
Питання тільки навіщо. Зробити якусь популістичну історію, щось показати, що ми можемо пролітати в Москву?
– наголосив Зарубін.
Зараз, за його словами, найкращий результат дають удари по нафтовому транзиту і нафтових шляхах, бо саме вони б'ють по економічній спроможності Росії продовжувати війну.
Сьогодні ми бачимо максимальну ефективність у тому, щоб зупиняти нафтовий транзит, нафтові шляхи. Це суперефективне рішення. Воно точно б'є по економічній спроможності ворога продовжувати цю війну,
– сказав він.
Тому пріоритет віддають не символічним цілям, а тим об'єктам, ураження яких дає відчутний і довший ефект.
Що відомо про останні удари України по нафтовій інфраструктурі Росії?
- У Новоросійську, за даними джерел СБУ, пошкоджено шість із семи нафтових стендерів терміналу "Шесхарис", а також вузол обліку нафти й елементи трубопровідної системи. В Усть-Лузі та Приморську були уражені резервуари, а на нижньогородському НПЗ – установки первинної переробки сирої нафти.
- У Києві наголошують, що такі удари триватимуть, поки Росія продовжує бити по українській енергетиці. Михайло Подоляк заявив, що Україна пропонувала енергетичне перемир'я за принципом взаємності: Москва припиняє атаки на українську інфраструктуру, а Київ – контрудари по російському нафтопромислу. Без цього, за його словами, ніхто не змусить Україну зупинити тиск на джерела фінансування російської війни.
- Роман Світан пояснив, що Україна навмисно змінює напрямки ударів – спершу б'є по портах у Ленінградській області, а потім знову по Новоросійську й південних об'єктах. Через це Росія змушена постійно перекидати системи ППО з одного регіону в інший, оголюючи нові ділянки. Саме така тактика, на його думку, поступово розхитує російську протиповітряну оборону.