Двомісячна операція, яку проводили на початку 2025 року, з використанням дрона Malloy T-150 послабила можливості Росії обстрілювати Херсон. Про це повідомили в The Telegraph.

Як ЗСУ знищили міст дронами?

Українські офіцери заявили, що вперше в історії змогли знищити міст, використовуючи БпЛА. Ціллю ЗСУ став міст на річці Дніпро.

Протягом місяців до операції українські військові намагалися знищити міст за допомогою ракет та авіаударів, проте нічого не виходило.

Мости відносно легко зруйнувати знизу, але вони спроєктовані таким чином, що ззовні є надзвичайно міцними,

– сказав полковник Олексій Булахов.

Завдання передали внутрішній команді розробників полку під керівництвом лейтенанта з позивним "Журналіст". Такі групи на фронті швидко вдосконалюють дрони, постійно підлаштовуючи їх під зміни бойових умов.

Згодом один з окупантів опублікував фото, на якому видно конструкцію мосту "зсередини". Саме це дало змогу українським військовим вдарити по важливому об'єкту.



Російський військовий під мостом / Фото Едуардо Сотерас

Дрон Malloy T-150, яким було уражено міст, раніше використовувався для допомоги у випасі худоби. Згодом його модернізували для військових цілей.

ЗСУ провели 30 бойових вильотів протягом 60 днів. За цей час було доставлено близько 1,5 тонни вибухівки, а міст зазнав серйозних пошкоджень. Зрештою, Сили оборони вгатили по мосту ракетою та повністю його знищили.

Втім, Malloy T-150 уже не такий ефективний через обмежену дальність і складні умови на фронті, де простір переповнений дронами. Водночас військові запевняють, що мають інші рішення для виконання подібних завдань.

