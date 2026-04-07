Про це повідомили AP. Видання посилається на свої джерела та привідкриває деталі березневої атаки.

До теми Війна України в Середземному морі: як морські дрони топлять кораблі тіньового флоту Росії

Що відомо про удар по російському танкеру із Лівії?

"Арктик Метагаз", судно російського тіньового флоту, потрапило під атаку поблизу мальтійських вод 3 березня. Відтоді воно дрейфувало в напрямку Лівії, а на борту була 61 тисяча тонн скрапленого природного газу.

Українські війська діють на заході Лівії за таємною угодою, схваленою Заходом, і вони використали територію північноафриканської країни для атаки на російський танкер у Середземному морі минулого місяця. (...) Українські війська, більшість з яких є експертами з безпілотників, діють переважно на авіабазі в прибережному місті Місрата, а також на інших військових об'єктах у столиці Триполі та прибережному місті Завія,

– повідомили Associated Press.

Імовірно, удар по російському танкеру завдали саме з військового об'єкту в Триполі.

Довідка. Відстань від України до Лівії – понад 1500 кілометрів. Це по прямій і до найбільш південної точки окупованого Криму.

"Арктик Метагаз" залишився на плаву, течія та вітер віднесли його в бік лівійського узбережжя. Його поки не змогли відбуксирувати через сильний вітер і сувору погоду, він неконтрольовано дрейфує.

За словами чиновників, протягом останніх місяців українські війська поступово розгорталися на заході Лівії в рамках того, що один із них назвав "таємною угодою" між Києвом та урядом прем'єр-міністра Абдул-Хаміда Дбейби, який перебуває у Триполі у скрутному становищі. Ця угода отримала підтримку західних країн, зокрема США, чий радник з питань Африки Массад Булос підготував пропозицію щодо врегулювання тривалого конфлікту в Лівії, яка передбачає збереження Дбейби на посаді прем'єр-міністра,

– інформує ЗМІ.

Відповідно до пропозиції Булоса, Саддама Хіфтера, сина впливового військового командира з східної частини країни Халіфи Хіфтера, мають призначити головою президентської ради. Саддам Хіфтер є начальником штабу самопроголошеної Лівійської національної армії, яка контролює східну та південну частину Лівії, включаючи основні нафтові родовища.

У Лівії багато нафти, а тому Росія хоче отримати контроль над частиною країни.

На думку Алеля Харшауї, аналітика з питань Лівії з Королівського інституту об'єднаних служб, присутність українських сил у західній Лівії є частиною багаторічних зусиль НАТО, спрямованих на те, щоб утримати цей регіон "поза межами досяжності Росії".

Цілком імовірно, що з відома та з благословення країн-членів НАТО — насамперед США, а також Великої Британії та Туреччини – кілька невеликих груп українських оперативників зараз перебувають у районі Великого Триполі,

– цитують його AP.

Що робить Україна в Лівії?