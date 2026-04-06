Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зазначивши, що наша присутність на військових базах в інших країнах свідчить про ефективність зброї українського виробництва, зокрема морських дронів. Саме їх використовують для ураження суден Росії.

Як дії українських військових можуть вплинути на Росію?

Військовий експерт зазначив, що з початку незалежності Україна виконувала величезну кількість міжнародних місій. Однак в основному це були миротворчі місії. Можна згадати Ірак, країни Африки тощо.

Однак у такому форматі, коли Україна сама по собі без співробітництва із союзниками має військові бази за кордоном, – це дійсно перехід на інший якісний рівень. Україна без союзників (США та Європи) має величезну військову роль і вагу в цьому світі,

– наголосив він.

Нарожний пояснив, що від Середземного моря (з Чорного) є прохід – протока Босфор. Для російських військових кораблів вона закрита, Туреччина їх не пропускає в Чорне море.

Єдина військова база, яка була, – це база в Сирії. Однак після падіння режиму Башара Асада з російського флоту там мало чого залишилось.

Тому якщо дійсно в Лівії існує база українських фахівців, вона націлена на зовсім інші завдання – знищувати розвідувальний флот Росії, який може маскуватись під цивільні кораблі, і зупиняти дію тіньового флоту Росії. Такі удари ми вже бачили кілька разів і у Чорному, і у Середземному морях.

Тому тут завдання – зупинити економічну складову, бо військової фактично не залишилось,

– сказав військовий експерт.

Нарожний також зазначив, що країни НАТО вже давно використовували морські дрони, але лише для розвідки. Водночас українські морські дрони – це роботизовані безпілотні комплекси, якими можна керувати дистанційно. Вони завдають ударів, яких раніше світ ще не бачив.

Зверніть увагу! 4 березня росіяни звинуватили українців, а також розвідку Великої Британії в атаці на російський газовоз Arctic Metagaz, який входить до тіньового флоту Росії, з узбережжя Лівії. Відомо, що судно було уражене саме морським дроном.

Водночас він додав, що ми не єдині оператори й виробники морських дронів. Кілька тижнів тому було відео знищення в Чорному морі морського безекіпажного катера виробництва США. Ймовірно, американці могли випробовувати ці катери на російському флоті.

Українські дрони атакують флот Росії: деталі