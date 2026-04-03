У західній частині Лівії зафіксували присутність українських військових, що може свідчити про розгортання прихованого протистояння між Україною та Росією за межами основного фронту. Про це йдеться у розслідуванні RFI.

Що відомо про українських військових у Лівії?

Українські військові виконують операції не лише безпосередньо в регіонах України, але й поза її межами. Зокрема, розслідування RFI, довело присутність ЗСУ в Лівії.

4 березня Росія звинуватила українську та британську розвідки в атаці на танкер-газовоз "Арктичний Метагаз" біля узбережжя Лівії. Судно, яке входить до так званого російського "тіньового флоту", за даними експертів, могло бути уражене морським безпілотником. Джерела видання стверджують, що для атаки могли використати український надводний дрон типу Magura V5, який нібито був запущений із району Меллітах. Удар припав у машинне відділення, що призвело до затоплення та знерухомлення судна.

За інформацією двох лівійських джерел, у країні можуть перебувати понад 200 українських військових – офіцерів та технічних спеціалістів. Їхня присутність нібито узгоджена з урядом у Тріполі на чолі з Абдельхамідом Дбейбою.

Йдеться про кілька ключових локацій. Зокрема, українські військові можуть базуватися в Академії військово-повітряних сил у Місраті, де також розміщені сили інших країн. Ще одна база, за даними джерел, розташована в районі міста Завія поблизу великого нафтового комплексу Меллітах – там облаштовано інфраструктуру для запуску повітряних і морських безпілотників. Третій об'єкт використовується для координації з лівійськими військовими і розташований поблизу Тріполі.

Як зазначає видання, відповідна співпраця передбачає навчання лівійських військових, зокрема роботі з безпілотниками. У перспективі йдеться також про можливі постачання зброї та участь України в енергетичних проєктах, зокрема в нафтовому секторі Лівії.

У матеріалі також згадують інший інцидент – атаку на російський нафтовий танкер у грудні 2025 року в Середземному морі, яку пов'язують із використанням безпілотника, запущеного з району Місрати.

На цьому тлі Москва вже звинувачувала лівійське керівництво у підтримці української присутності.

