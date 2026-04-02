Відповідну інформацію повідомив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов на позивний "Перун" в інтерв'ю УП.

Як змінили підхід для наступу?

Дмитро Філатов розповів, що головком Олександр Сирський погодився не витрачати живу силу на відбиття майже окупованого Гуляйполя, тож українські військові змогли досягнути успіху у Дніпропетровській області.

Йшли там в оборону, наскільки це можливо. А вивільнений обсяг сил і засобів ми застосували на покращення тактичного положення по флангу. Там є певна гряда висот із фортифікаціями, де ми зараз і тримаємо оборону,

– пояснив він.

Він запевнив, що Гуляйполе не кидали напризволяще, раніше туди направили 5-у штурмову бригаду і 225-й полк. Він зауважив, що більше людей туди не перекинули, оскільки в урбанізованій зоні вести бої важко.

"Ми б не досягли там жодних тактичних покращень, просто стирали б наші сили об противника. А так ми зупинили його просування на Дніпропетровщині, – наголосив український командир в інтерв'ю.

Військовий запевнив, що вдалося заблокувати подальші можливості для просування ворогу, його вплив на цій ділянці звузили, тож, на його думку, окупанти надалі відмовляться від наступальної операції у цьому районі.

"Також наші наступальні дії змусять противника зняти і перекинути сюди свої підрозділи з Покровського напрямку, що суттєво полегшить ситуацію для 1-го корпусу НГУ та 7-го корпусу ДШВ", – додав Дмитро Філатов.

Яка ситуація на фронті?