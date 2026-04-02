Відповідну інформацію повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у телеграмі.

Яка головна ціль Росії?

Коваленко констатував, що росіяни продовжують атакувати інфраструктуру та здійснювати штурми на фронті, розраховуючи воювати щонайменше до кінця літа. Утім, також прицілом ворога є війна протягом усього року.

Україна готова до викликів, втрати росіян лише зростатимуть як на фронті, так і в їх тилу,

– наголосив керівник ЦПД.

Скільки ще воюватиме Росія?

Зазначимо, що агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомляло, що наразі Росія готується до нової масштабної наступальної кампанії у квітні і травні, щоб повністю окупувати Донецьку і Луганську області.

Науковий співробітник Київського національного інституту досліджень безпеки Микола Бєлєсков вважає, що через нездатність ворога прорвати оборону, увага може зміститися на об'єкти критичної інфраструктури.

У лютому The Guardian із посиланням на аналітиків вказувало, що Росія зможе продовжувати ведення війни проти України впродовж усього 2026 року, попри чинний економічний тиск та нестачу особового складу на фронті.

