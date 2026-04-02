Соответствующую информацию сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в телеграме.
Какая главная цель России?
Коваленко констатировал, что россияне продолжают атаковать инфраструктуру и осуществлять штурмы на фронте, рассчитывая воевать как минимум до конца лета. Впрочем, также прицелом врага является война в течение всего года.
Украина готова к вызовам, потери россиян будут только расти как на фронте, так и в их тылу,
– отметил руководитель ЦПД.
Сколько еще будет воевать Россия?
Отметим, что агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что сейчас Россия готовится к новой масштабной наступательной кампании в апреле и мае, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.
Научный сотрудник Киевского национального института исследований безопасности Николай Белесков считает, что из-за неспособности врага прорвать оборону, внимание может сместиться на объекты критической инфраструктуры.
В феврале The Guardian со ссылкой на аналитиков указывало, что Россия сможет продолжать ведение войны против Украины в течение всего 2026 года, несмотря на действующее экономическое давление и недостаток личного состава на фронте.
Россия выдвигает требования
- Владимир Зеленский сообщал, что Россия убеждает, что горячая стадия войны закончится только после того, как Украина добровольно оставит Донбасс, Москва даже установила дедлайн сроком на 2 месяца.
- По данным ISW, подобное требование в Кремле озвучили на фоне того, что российские войска не продемонстрировали способности быстро охватывать, проникать или иным образом захватывать важные города в этом регионе.
- К слову, недавно председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала объяснил, что за требованиями Москвы кроется крайне тяжелая ситуация в самой России и ее армии.