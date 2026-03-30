Зокрема, підсумок перших тижнів весняно-літньої наступальної кампанії росіян зробив ISW. Військові експерти та військовослужбовці ексклюзивно для 24 Каналу розібрали ситуацію на фронті та зробили прогноз того, якими будуть бойові дії найближчим часом.

Чому в росіян вичерпався наступальний імпульс?

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів, що в росіян були проблеми з накопиченням резервів на фронті, оскільки кількість їхніх втрат переважала кількість поповнення. Тож, перший наступальний імпульс окупантів вичерпався. А ще ЗСУ впродовж попередніх місяців перебували в режимі активної оборони та проводили контратаки.

Це було на півночі Гуляйполя, біля Лимана, на Дніпропетровщині. Це відволікало засоби підготовки росіян до цього наступу. Тож, не все для них складалось так, як вони собі планували. Це впливало й на час їхньої підготовки, оскільки перед ними знову стояли дедлайни. Нині окупанти змушені знову шукати резерви чи перегруповуватись на фронті, посилюючи головні для себе напрямки та знімаючи війська з другорядних,

– зазначив генерал-лейтенант у відставці.

Він продовжив, що очевидно це й відбувається зараз на фронті, тому російський наступ і сповільнився. Звісно, це завдяки й діям ЗСУ, які активно протистоять й активно знищують живу силу ворога. Крім того, Сили оборони активізуються й на одному з найскладніших напрямках – Покровському. Там українські війська не дають росіянам закріпитись і перекинути сили звідти на інший напрямок.

Як ЗСУ вдалось перехопити ініціативу на фронті?

Ветеран російсько-української війни Євген Дикий зауважив, що ЗСУ проводять тактичні контроперації на фронті. Ба навіть уже 2 місяці як українські війська перехопили ініціативу, оскільки більше атакують, ніж обороняються. Як не парадоксально, але посприяв цьому фактично один телефонний дзвінок нового Міністра оборони України Федорова до Ілона Маска.

"Росіянам вимкнули незаконний Starlink. Це обвалило їхню систему управління та зв'язку, й це дозволило нам почати контрнаступальні дії. Утім за 2 місяці росіяни відновили систему зв'язку, й зараз вона є такою, як була у 2023 році, до того, як вони почали використовувати Starlink. Утім свою ініціативу на фронті ЗСУ вже не віддали, тож, Starlink став лише поштовхом до початку проведення контрнаступальних операцій", – наголосив ветеран російсько-української війни.

Росіяни почали скаржитись на масове відключення своїх Starlink на фронті на початку лютого 2026 року. Через це вони отримали купу проблем із управлінням військ на тактичному рівні.

За словами Дикого, контратаки ЗСУ мають поки тактичний характер, бо для стратегічного не вистачає людей. Силам оборони наразі доводиться обирати, де проводити наступальні дії. Вони почали на Запоріжжі, продовжили на Дніпропетровщині. Утім українське командування вдало скористалось і наявною ситуацією й утворило на фронті унікальні для військової історії людства, так звані kill-зони.

Чого чекати від росіян на фронті найближчим часом?

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що росіяни проводять поповнення своїх сил і відновлення боєздатності. Слід очікувати, що з відновленням "зеленки" інтенсивність ворожих атак різко виросте. Почнуться сприятливі умови для інфільтраційних й атакувальних дій. Утім ні про який перелом не йдеться, бо росіяни не зможуть застосувати більше сил, ніж вони мали раніше до того.

Українська оборона зараз сильніша й організованіша.

Ефективно налагоджена взаємодія піхоти та дронів.

Ефективно відстежуються kill-зони.

Ефективно знищуються росіяни ще на старті їхнього руху.

Говорити про те, що в росіян вийде щось, що їм не вдалось минулого року, не доводиться. Якби вони концентрували десь більші сили, тоді можна було б про це говорити. Однак цього немає. У них немає зараз настільки безмежного ресурсу. Наша розвідка фіксує, що вони намагаються тягнути людей в армію, але це не ті кількості, які дають їм можливість сподіватись на злам ситуації на фронті,

– підкреслив речник Угруповання об'єднаних сил.

Він додав, що минулого тижня окупанти спробували провести механізований штурм, за допомогою 2 танків й 11 БТР. Усе решта було мототехнікою. Рік – два тому подібний штурм з боку росіян був би ні про що, оскільки вони мали більше техніки й активніше її застосовували. Нині ж це подія для них на фронті, оскільки в ЗСУ збільшилась кількість дронів на оптоволокні, й танк, обвішаний РЕБ, усе одно знищиться.

