Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також Сили оборони трощать дедалі більше техніки та живої сили окупантів: втрати Росії на 27 березня

Як ЗСУ зривають плани ворога?

Командування Десантно-штурмових військ України 26 березня повідомило, що українські сили звільнили Березове (на південний схід від Олександрівки) на Дніпропетровщині.

З кінця січня 2026 року українські сили досягли суттєвих тактичних успіхів на півдні й загалом відбили більше території, ніж російські війська захопили у лютому 2026 року,

– зазначили аналітики.

Українські посадовці також повідомляли, що від кінця січня до середини березня 2026 року ЗСУ звільнили понад 400 квадратних кілометрів на напрямках Олександрівки та Гуляйполя у межах двох окремих операцій.

Подвійні тактичні дії України – стримування та відбиття російських військ на півдні – мають каскадний ефект на інших ділянках фронту, змушуючи російське командування обирати між обороною від контратак і перекиданням ресурсів для наступів.

На початку березня 2026 року Росія була змушена перекинути елітні підрозділи ВДВ і морської піхоти з Донецької області на південь, що, ймовірно, порушило плани наступу ворога на "пояс фортець".

Російські війська раніше не проводили одночасних наступів на різних ділянках фронту, тому малоймовірно, що вони зможуть досягти значних успіхів у районі "поясу фортець", паралельно реагуючи на українські успіхи на напрямках Гуляйполя та Олександрівки,

– йдеться у звіті.

Як зазначають в ISW, захоплення "поясу фортець" у 2026 році виглядає малоймовірним.

Російські війська намагалися захопити ці позиції у 2014 і 2022 роках, але безуспішно. На п'ятий рік повномасштабної війни така операція, ймовірно, триватиме роками та потребуватиме значних людських і матеріальних ресурсів.

Крім того, російська армія не демонструє здатності швидко оточувати чи захоплювати великі міста: навіть Покровськ, значно менший населений пункт із довоєнним населенням близько 60 тисяч, вона штурмувала майже два роки.

Яка зараз ситуація на фронті?