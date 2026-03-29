Детальніше про удари розповіли у Силах безплотних систем ЗСУ.
Що відомо про удари по росіянах?
Як розповіли бійці, на Донецькому напрямку оператори 1-го окремого центру СБС уразили скупчення окупантів. Саме тоді вони готувались запускати по українських містах безпілотники типу "Гербера". Внаслідок атаки ЗСУ черговий російський обстріл було зірвано.
Паралельно пілоти 413-го полку СБС "Рейд" вдарили по зенітному ракетному комплексу росіян "Тор". Дрони дістались його на Запоріжжі.
Зазначається, що успішні операції провели у співпраці з Центром глибинних уражень.
Нещодавні успішні удари по силах Росії
"Птахи Мадяра" також уразили ворожий ЗРК "Тор", але цього разу на Луганщині.
Рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС було знищено підрозділом "Фенікс". Відомо, що це лише друге ураження такої техніки, а її вартість сягає майже 600 тисяч доларів.
У тимчасово окупованому Криму ЗСУ вдарили по радіолокаційному комплексу "Валдай". Крім того, було атаковано командний пункт і склади боєприпасів окупантів на Донеччині та Запоріжжі.