Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що Росії загрожує економічний колапс і поразка через неспроможність фінансувати роздуті видатки.

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Чи наважиться Кремль на масову мобілізацію восени?

Про наміри військово-політичного керівництва країни-агресорки провести мобілізацію заявив депутат Держдуми Росії від партії "Єдина Росія", колишній член Комітету з оборони та безпеки Андрій Гурульов.

За його словами, у вищих ешелонах російської влади питання додаткового призову живої сили вже фактично вирішене. Водночас представник окупантів визнає, що черговий етап призову не дозволить армії Росії змінити ситуацію на полі бою через технологічну перевагу ЗСУ у застосуванні безпілотників. Згодом Гурульов заявив, що його сторінку в соцмереж нібито зламали.

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Це означає, що питання мобілізації стоїть у них на порядку денному. Можливо в останній момент щось зміниться, але поки що вони готові це рішення ухвалити. Як на мене, це буде катастрофою для Росії. Півтора мільйона людей, яких не вистачає в економіці, і вони самі говорять, якщо забрати 100 чи 300 тисяч, то наслідки будуть незворотними,

– сказав Ступак.

Тільки на 2026 рік засекречені видатки російського бюджету на військо становлять майже 170 – 190 мільярдів доларів. А ці гроші беруться з податків, які росіяни сплачують до бюджету. Експерт переконаний, що жодна держава не може забезпечити всі свої потреби лише коштом доходів від нафти.

Від чого залежить проведення мобілізації в Росії?

На думку політичного експерта Олександра Мусієнка, мобілізація може посилитися різними способами, наприклад, росіяни можуть ухвалити рішення про те, що необхідно збільшувати чисельність власної армії, тому що цього вимагають втрати.

Тому процес, який може розпочатися восени, стане відчутним тільки у 2027 році, бо розпочнуться збори, поповнення частин, навчання за скороченою програмою і тому подібне.

До того ж навряд чи це відбудеться до проведення виборів в Держдуму, які мають відбутися восени, бо попри те, що вибори в Росії фальсифікуються, на настрої народу там зважають.

Як і будь-який диктаторський режим, вони бояться того, щоб люди не вийшли десь з-під контролю. Після того, можуть бути рішення по мобілізації, але це буде залежати від того, якою ситуація буде восени, і чи зможемо ми дотиснути Росію до переговорного процесу, на тих умовах, про які зазначав президент України,

– сказав Мусієнко.

Якщо ж українській стороні вдасться дотиснути противника через далекобійні удари, постійний тиск та розхитування ситуації всередині путінських еліт, то мобілізація може просто не відбуватися.

"Тут багато факторів прив'язані до того, які рішення ухвалить російський диктатор. На мій погляд, навіть можливий переговорний процес не означатиме завершення війни. Йдеться радше про паузу перед наступним етапом протистояння, який може розпочатися пізніше", – пояснив Мусієнко.

Ступак пояснив, чи наважиться Путін на масову мобілізацію: дивіться відео

Що ще відомо про ситуацію на фронті?

Перелом у війні та злам російської воєнної машини залежить не від поодинокого постачання західного озброєння, а від системних ударів по фінансовому та людському забезпеченню окупантів. Для цього Україні необхідно наростити темпи знищення ворожого особового складу, щоб вони перевищили мобілізаційні спроможності РФ, а також продовжувати масові атаки на російські НПЗ, які фінансують агресію.

Найшвидший ефект дає постійний і масштабний тиск на паливну та логістичну систему ворога вже зараз. Потенціал для цього забезпечують українські далекобійні дрони, і тепер результат залежить від системності та масштабу їхнього застосування.