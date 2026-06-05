Про це в етері 24 Каналу зазначив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, припустивши, що у промові Путіна на ПМЕФ може бути заклик до миру, але Зеленський цю ініціативу своїм листом вже перехопив.

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Відкритий лист Зеленського: на які болючі точки він натиснув?

У відкритому листі президента України до Путіна зокрема вказується, що він при владі перебуває вже 26 років і майже половину цього терміну – у війні проти України. Зеленський закликав до мирного врегулювання та нагадав, що історія не раз показувала, що коли Росія втомлюється, в ній відбуваються зміни.

Зараз росіяни почали відчувати на собі війну, українські дрони долітають на все більшу відстань, вже дістаються Москви й Петербургу, зростає економічна криза, утворився дефіцит пального. Паралельно посилюються усіляки заборони для російського народу. Від цього він очевидно, зі слів Зеленського, втомився і це може мати наслідки особисто для очільника Кремля.

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Президент України також вказав у своєму листі, що після 26 років старість почала брати своє. Він додав, що чим далі, тим більшою буде втома і від Путіна.

"У Путіна є три страхи. Перший – неконтрольована Росія, коли всередині неї відбуваються певні процеси. Другий – старість, про що напряму заявив Зеленський. Третій – суб'єктність України. Всі три страхи були викладені в цьому листі. Навряд чи це можна розглядати як запрошення до діалогу. Тому що коли людині, яка при владі перебуває 26 років, вказують на її слабкі, болючі точки, то навряд чи вона сприйматиме це з критичним мисленням", – озвучив Шлінчак.

Аналіз листа Зеленського до Путіна: дивіться у відео

Путін, за переконанням голови правління Інституту світової економіки, є фанатиком. Він зауважив на тому, що коли йому кажуть, що треба відкидати варіант щодо застосування Росією тактичної ядерної зброї, він до цього ставиться доволі обережно. Адже у фанатиків дуже чітко простежується їхня головна лінія – що якщо не вони, то після них хоч потоп. Путін про це неодноразово артикулював.

В нього є відома фраза про те, що навіщо такий світ, якщо в ньому не буде Росії. Все рухається за таким сценарієм, що світ в певну мить може опинитися без цього утворення під назвою Росія. Рано чи пізно воно розпадеться або буде під контролем кількох абсолютно різних лідерів, які змагатимуться між собою,

– переконаний Шлінчак.

Розмірковуючи над виступом Путіна, який має відбутися на економічному форумі в Петербурзі, Шлінчак нагадав, що прессекретар російського диктатора Пєсков не раз анонсував його грандіозні промови, однак потім вони перетворювались на великий пшик.

Щодо російських еліт, які ймовірно сьогодні обговорюють відкритого листа Зеленського, можна зробити висновок, що в них є розуміння, що курс Росії рухається не в той бік. Проте вони можуть про це говорити, на думку Шлінчака, тільки між собою, але навряд чи будуть прояви у публічній площині. З його слів, ніхто проти Путіна не піде, поки він залишатиметься арбітром між цими елітами.

Основні тези відкритого листа до Путіна