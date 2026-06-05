Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, предположив, что в речи Путина на ПМЭФ может быть призыв к миру, но Зеленский эту инициативу своим письмом уже перехватил.
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Открытое письмо Зеленского: на какие болезненные точки он нажал?
В открытом письме президента Украины к Путину в частности указывается, что он у власти находится уже 26 лет и почти половину этого срока – в войне против Украины. Зеленский призвал к мирному урегулированию и напомнил, что история не раз показывала, что когда Россия устает, в ней происходят изменения.
Сейчас россияне начали чувствовать на себе войну, украинские дроны долетают на все большее расстояние, уже добираются до Москвы и Петербурга, растет экономический кризис, образовался дефицит топлива. Параллельно усиливаются всяческие запреты для русского народа. От этого он очевидно, по словам Зеленского, устал и это может иметь последствия лично для главы Кремля.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Президент Украины также указал в своем письме, что после 26 лет старость начала брать свое. Он добавил, что чем дальше, тем больше будет усталость и от Путина.
"У Путина есть три страха. Первый – неконтролируемая Россия, когда внутри нее происходят определенные процессы. Второй – старость, о чем напрямую заявил Зеленский. Третий – субъектность Украины. Все три страха были изложены в этом письме. Вряд ли это можно рассматривать как приглашение к диалогу. Потому что когда человеку, который у власти находится 26 лет, указывают на его слабые, болевые точки, то вряд ли он будет воспринимать это с критическим мышлением", – озвучил Шлинчак.
Анализ письма Зеленского к Путину: смотрите в видео
Путин, по убеждению председателя правления Института мировой экономики, является фанатиком. Он отметил на том, что когда ему говорят, что надо отвергать вариант по применению Россией тактического ядерного оружия, он к этому относится довольно осторожно. Ведь у фанатиков очень четко прослеживается их главная линия – что если не они, то после них хоть потоп. Путин об этом неоднократно артикулировал.
У него есть известная фраза о том, что зачем такой мир, если в нем не будет России. Все движется по такому сценарию, что мир в определенный момент может оказаться без этого образования под названием Россия. Рано или поздно оно распадется или будет под контролем нескольких совершенно разных лидеров, которые будут соревноваться между собой,
– убежден Шлинчак.
Размышляя над выступлением Путина, который должен состояться на экономическом форуме в Петербурге, Шлинчак напомнил, что пресс-секретарь российского диктатора Песков не раз анонсировал его грандиозные речи, однако потом они превращались в большой пшик.
Относительно российских элит, которые вероятно сегодня обсуждают открытое письмо Зеленского, можно сделать вывод, что у них есть понимание, что курс России движется не в ту сторону. Однако они могут об этом говорить, по мнению Шлинчака, только между собой, но вряд ли будут проявления в публичной плоскости. По его словам, никто против Путина не пойдет, пока он будет оставаться арбитром между этими элитами.
Основные тезисы открытого письма к Путину
- Зеленский написал, что видел данные разведки о планах Путина о планах Путина воевать еще в течение 2027 – 2028 годов и втянуть еще больше в войну Беларусь. Также звучат постоянные угрозы в сторону соседних стран. Президент предложил закончить боевые действия, но честно и с гарантией, что новой агрессии потом не произойдет.
- Зеленский заявил, что Россия постоянно переносит дедлайны по захвату Донетчины и в этом году достичь этого тоже не сможет. Он отметил большие потери личного состава российской армии. В мае количество перевалило за 30 тысяч убитых и тяжелораненых.
- Украинский лидер выразил готовность прекратить огонь полностью на период переговоров. Он добавил, что мониторинг по линии остановки боевых действий могут обеспечить США.
- Лидер Украины предложил Путину встречу и определить ее дату, не дожидаясь пока внимание США снова вернется к вопросу российско-украинской войны. Среди тех, кто мог бы принять двустороннюю встречу, он назвал Турцию, Швейцарию, государства Арабского мира, и подчеркнул, что считает целесообразным, чтобы к переговорному процессу присоединилась Европа.