Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что России грозит экономический коллапс и поражение из-за неспособности финансировать раздутые расходы.

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Решится ли Кремль на массовую мобилизацию осенью?

О намерениях военно-политического руководства страны-агрессора провести мобилизацию заявил депутат Госдумы России от партии "Единая Россия", бывший член Комитета по обороне и безопасности Андрей Гурулев.

По его словам, в высших эшелонах российской власти вопрос дополнительного призыва живой силы уже фактически решен. В то же время представитель оккупантов признает, что очередной этап призыва не позволит армии России изменить ситуацию на поле боя из-за технологического преимущества ВСУ в применении беспилотников. Впоследствии Гурулев заявил, что его страницу в соцсетей якобы взломали.

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Это означает, что вопрос мобилизации стоит у них на повестке дня. Возможно в последний момент что-то изменится, но пока что они готовы это решение принять. Как по мне, это будет катастрофой для России. Полтора миллиона людей, которых не хватает в экономике, и они сами говорят, если забрать 100 или 300 тысяч, то последствия будут необратимыми,

– сказал Ступак.

Только на 2026 год засекреченные расходы российского бюджета на армию составляют почти 170 – 190 миллиардов долларов. А эти деньги берутся из налогов, которые россияне платят в бюджет. Эксперт убежден, что ни одно государство не может обеспечить все свои потребности только за счет доходов от нефти.

От чего зависит проведение мобилизации в России?

По мнению политического эксперта Александра Мусиенко, мобилизация может усилиться различными способами, например, россияне могут принять решение о том, что необходимо увеличивать численность собственной армии, потому что этого требуют потери.

Поэтому процесс, который может начаться осенью, станет ощутимым только в 2027 году, потому что начнутся сборы, пополнение частей, обучение по сокращенной программе и тому подобное.

К тому же вряд ли это произойдет до проведения выборов в Госдуму, которые должны состояться осенью, потому что несмотря на то, что выборы в России фальсифицируются, на настроения народа там учитывают.

Как и любой диктаторский режим, они боятся того, чтобы люди не вышли где-то из-под контроля. После того, могут быть решения по мобилизации, но это будет зависеть от того, какой ситуация будет осенью, и сможем ли мы дожать Россию к переговорному процессу, на тех условиях, о которых отмечал президент Украины,

– сказал Мусиенко.

Если же украинской стороне удастся дожать противника через дальнобойные удары, постоянное давление и расшатывание ситуации внутри путинских элит, то мобилизация может просто не происходить.

"Здесь много факторов привязаны к тому, какие решения примет российский диктатор. На мой взгляд, даже возможный переговорный процесс не будет означать завершения войны. Речь идет скорее о паузе перед следующим этапом противостояния, который может начаться позже", – объяснил Мусиенко.

Ступак объяснил, решится ли Путин на массовую мобилизацию: смотрите видео

Что еще известно о ситуации на фронте?

Перелом в войне и слом российской военной машины зависит не от единичных поставок западного вооружения, а от системных ударов по финансовому и человеческому обеспечению оккупантов. Для этого Украине необходимо нарастить темпы уничтожения вражеского личного состава, чтобы они превысили мобилизационные возможности РФ, а также продолжать массовые атаки на российские НПЗ, которые финансируют агрессию.

Самый быстрый эффект дает постоянное и масштабное давление на топливную и логистическую систему врага уже сейчас. Потенциал для этого обеспечивают украинские дальнобойные дроны, и теперь результат зависит от системности и масштаба их применения.