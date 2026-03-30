Про це Сирський сказав у новому інтерв'ю для ICTV.

Читайте також Запекла битва за Костянтинівку, просування ворога в бік Добропілля: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чого намагався досягти ворог?

Олександр Сирський пояснив, що російські війська фактично не припиняли наступальних дій, і ця активність плавно перейшла з 2025 у 2026 рік.

Ми пам'ятаємо ті дні перед Новим роком, коли було погіршення. Стан погоди погіршився і була дуже висока наступальна активність дій противника,

– сказав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, плани російського командування на 2025 рік були зірвані: зокрема, ворог намагався захопити повністю Донецьку й Луганську області, більшу частину Дніпропетровської та Запорізької областей, створити буферні зони на Сумщині й Харківщині та розгорнути наступ на півдні.

Сирський додав, що на той момент йшлося про глобальні плани, також було багато анонсів.

Пам’ятаєте, скільки було анонсів навколо взяття Куп'янська. Навіть були жарти, коли показували медаль "за третє взяття Куп'янська",

– нагадав військовий.

Станом на сьогодні, українські військові продовжують утримувати оборону на Покровському напрямку, зокрема на північних околицях Покровська та Мирнограда. За словами Сирського, російські сили щодня намагаються атакувати позиції ЗСУ, однак зазнають втрат і відступають, не досягаючи успіху.