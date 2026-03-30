Перший місяць весни підходить до завершення, однак уже можна констатувати – російська весняна кампанія іде не за планом. Про це свідчить зменшення активності в районі міст Лиман та Слов'янськ. З огляду на нестачу сил на дії Сил оборони, росіяни вирішили зменшити кількість цілей зараз і головною з них стало місто Костянтинівка на Донеччині.

Водночас бойові дії тривають не тільки в Донецькій, але і в Сумській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 23 по 29 березня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Минулий тиждень на фронті видався також складним, особливо важкою була субота, 28 березня. Тоді росіяни здійснили 236 атак по всій лінії зіткнення. Сумарно протягом тижня росіяни штурмували позиції наших воїнів 1 231 раз. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 291 атака;

Костянтинівський – 183 атаки;

Гуляйпільський – 143 атаки;

Олександрівський – 58 атак;

Лиманський – 47 атак;

Куп'янський – 45 атак;

Слов'янський – 40 атак;

Харківський – 27 атак;

Сумський – 22 атаки;

Оріхівський – 16 атак;

Краматорський – 13 атак;

Придніпровський – 6 атак.

Понад 50% усіх штурмових дій припали на райони Покровська, Костянтинівки та Гуляйполя.

Попри всі ворожі атаки, лінія зіткнення не зазнала змін на Сумському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Просування ворога на Харківщині

Минулого тижня усі спроби росіян прорвати нові ділянки державного кордону на Сумщині та Харківщині зазнали невдачі. В Харківській області основними місцями бойових зіткнень залишаються міста Вовчанськ та Куп'янськ, однак в цих районах минулого тижня просувань росіян не було зафіксовано.

Російські війська просунулися біля сіл Амбарне та Одрадне неподалік державного кордону.





Ситуація на півночі Харківщини / Карта DeepStateMAP

Просування ворога в напрямку Слов'янська

На Слов'янському напрямку хоч і знижується активність ворога, та вона все ще є й основні зусилля росіян зосереджені саме на трасі Бахмут – Слов'янськ.

Минулого тижня ворог просунувся поблизу села Різниківка, а також біля Васюківки та у Федорівці Другій.

Водночас 425 окремий штурмовий полк "Скеля" заявив про зачистку села Міньківка, Це село розташоване південніше траси, однак змін на карті DeepState не відображено.





Ситуація на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Битва за Костянтинівку набирає обертів

Масштабна кампанія цієї весни у ворожих планах включала окупацію низки міст, однак після того, як воїни 3-го корпусу зірвали наступ на Лиман, Сили оборони вжили низку заходів в районі Слов'янська та провели серію контратак на Дніпропетровщині, ворогу довелося змінювати плани. Зараз перелік цілей на нову кампанію зменшився і пріоритет №1 – Костянтинівка, після захоплення якої росіяни планують наступ уже на Слов'янськ та Краматорськ.

Тому кількість штурмових дій в районі міста суттєво зросла, водночас ворог кидає важкі авіабомби, застосовує дрони, артилерію та інше озброєння для того, щоб стерти Костянтинівку з лиця землі.

Однак у співвідношенні кількості атак до ворожих просувань, оборона міста тримається міцно. Російські війська минулого тижня змогли просунутися південніше села Степанівка.





Ситуація на Костянтинівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян в бік Добропілля

На Покровському напрямку ворог знову нарощує кількість штурмових дій для подальших просувань. Минулого тижня російські війська просунулися в районі колишнього добропільського виступу в районі села Софіївка.

Північніше Покровська ворог просунувся в районах населених пунктів Гришине і Червоний Лиман та між цими селами. Також ворог здійснив спроби проривів в Новоолександрівку та Василівку в бік Добропілля. У цих селах тепер сіра зона.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога в районі Гуляйполя

На початку минулого тижня російські війська просунулися на південний захід від Гуляйполя в бік села Залізничне. Протягом всього тижня, попри російські атаки, інших просувань на напрямку не зафіксовано.

Основна мета ворога – дійти до Оріхова, щоб так само наступати на місто зі східного боку і разом з тим взяти під вогневий контроль шляхи з півночі, як це було з Гуляйполем.





Ситуація на Гуляйпільському напрямку / Карта DeepStateMAP

Попри те, що основні плани противнику не вдається втілити, це зовсім не означає, що весняна кампанія російських військ завершилася. Росіяни будуть намагатися знову і знову досягти своїх цілей, хоч і зазнають при цьому величезних втрат. Весь тягар цієї весни лежить на наших воїнах і полегшити його може тільки надійний тил. Є багато способів підтримувати військо і найпростіший із них – донат на потреби підрозділів Сил оборони.

