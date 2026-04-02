Соответствующую информацию сообщил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным "Перун" в интервью УП.

Смотрите также "Украина готова": в СНБО назвали, сколько еще Россия планирует воевать

Как изменили подход для наступления?

Дмитрий Филатов рассказал, что главком Александр Сырский согласился не тратить живую силу на отражение почти оккупированного Гуляйполя, поэтому украинские военные смогли достичь успеха в Днепропетровской области.

Уходили там в оборону, насколько это возможно. А высвобожденный объем сил и средств мы применили на улучшение тактического положения по флангу. Там есть определенная гряда высот с фортификациями, где мы сейчас и держим оборону,

– пояснил он.

Он заверил, что Гуляйполе не бросали на произвол судьбы, ранее туда направили 5-ю штурмовую бригаду и 225-й полк. Он заметил, что больше людей туда не перебросили, поскольку в урбанизированной зоне вести бои трудно.

"Мы бы не достигли там никаких тактических улучшений, просто стирали бы наши силы о противника. А так мы остановили его продвижение на Днепропетровщине", – отметил украинский командир в интервью.

Военный заверил, что удалось заблокировать дальнейшие возможности для продвижения врагу, его влияние на этом участке сузили, поэтому, по его мнению, оккупанты в дальнейшем откажутся от наступательной операции в этом районе.

"Также наши наступательные действия заставят противника снять и перебросить сюда свои подразделения с Покровского направления, что существенно облегчит ситуацию для 1-го корпуса НГУ и 7-го корпуса ДШВ", – добавил Дмитрий Филатов.

