В западной части Ливии зафиксировали присутствие украинских военных, что может свидетельствовать о развертывании скрытого противостояния между Украиной и Россией за пределами основного фронта. Об этом говорится в расследовании RFI.

Что известно об украинских военных в Ливии?

Украинские военные выполняют операции не только непосредственно в регионах Украины, но и за ее пределами. В частности, расследование RFI, доказало присутствие ВСУ в Ливии.

4 марта Россия обвинила украинскую и британскую разведки в атаке на танкер-газовоз "Арктический Метагаз" у побережья Ливии. Судно, которое входит в так называемый российский "теневой флот", по данным экспертов, могло быть поражено морским беспилотником. Источники издания утверждают, что для атаки могли использовать украинский надводный дрон типа Magura V5, который якобы был запущен из района Меллитах. Удар пришелся в машинное отделение, что привело к затоплению и обездвиживанию судна.

По информации двух ливийских источников, в стране могут находиться более 200 украинских военных – офицеров и технических специалистов. Их присутствие якобы согласовано с правительством в Триполи во главе с Абдельхамидом Дбейбой.

Речь идет о нескольких ключевых локациях. В частности, украинские военные могут базироваться в Академии военно-воздушных сил в Мисрате, где также размещены силы других стран. Еще одна база, по данным источников, расположена в районе города Завия вблизи крупного нефтяного комплекса Меллитах – там обустроена инфраструктура для запуска воздушных и морских беспилотников. Третий объект используется для координации с ливийскими военными и расположен вблизи Триполи.

Как отмечает издание, соответствующее сотрудничество предусматривает обучение ливийских военных, в частности работе с беспилотниками. В перспективе речь идет также о возможных поставках оружия и участие Украины в энергетических проектах, в частности в нефтяном секторе Ливии.

В материале также вспоминают другой инцидент – атаку на российский нефтяной танкер в декабре 2025 года в Средиземном море, которую связывают с использованием беспилотника, запущенного из района Мисраты.

На этом фоне Москва уже обвиняла ливийское руководство в поддержке украинского присутствия.

