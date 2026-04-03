Полный список с учетом активных войск и резерва опубликовали в GlobalFirepower.

Какова численность крупнейших армий?

Аналитики выделили два подхода к формированию сил армий. Отмечается, что общая численность показывает мобилизационные возможности страны, тогда как активные силы определяют немедленную боевую готовность.

Рейтинг 2026 года возглавило войско Бангладеша. Его общая численность превышает 7 миллионов человек. Из них подавляющее большинство – резерв и военизированные формирования.

Второе место занял Вьетнам с армией в 5,75 миллионов военных.

А вот Украине досталось третье место. По данным аналитиков, армия страны насчитывает 5 миллионов военных, 900 тысяч из которых – на действительной службе.

Рейтинг крупнейших армий мира 2026 / Скриншот с Visual Capitalist

Учитывая количество действующих военных, лидером остается Китай с около 2 миллионами человек. Далее следуют Индия, Россия и США.

Аналитики говорят, что стратегии формирования различаются между странами. Например, Южная Корея и Тайвань удерживают резервы из-за напряженности в регионе. В то же время Израиль имеет высокомобилизованную систему резерва армии, которую быстро можно активизировать.

