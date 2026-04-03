Поэтому многие связывали наступательную операцию именно с отключениями терминалов. Действительно ли это так, рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов в комментарии 24 Каналу.

Смотрите также Самая успешная операция последних лет? Как Украине удалось пойти в наступление на Днепропетровщине и какими будут последствия

Помогло ли отключение Starlink наступлению на Юге?

"Перун" отметил, что Силы обороны начали атаковать россиян еще до отключения Starlink.

Если бы отключение произошло раньше, то и операция была бы еще более успешной.

К сожалению, Starlink отключили позже, когда мы уже начали наступать. Если бы это произошло на двое суток раньше, то мы бы зашли не на 12, а на 25 километров вглубь,

– рассказал военный.

По его словам, успех операции зависел, в частности, от элемента неожиданности, ведь Александровское направление было довольно неожиданным для контратаки учитывая то, что рядом Гуляйполе и Покровск – сложные и приоритетные для обеих сторон участки фронта.

Также для контрнаступательной операции быстро сформировали наступательную группировку так, что ни одно другое направление не ослабили. Кроме подразделений, которые уже были на Александровском направлении, туда перебросили часть подразделений 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск, среди которых и 95-я бригада ДШВ.

Они нас там не ожидали. Работа была спланирована и воплощена очень хорошо. Однако не стоит забывать, что противник сильный, он перегруппировывается и маневрирует, пытается вести свои контратаки. Однако и мы делаем свое дело, как и должны,

– рассказал 24 Каналу Александр Кушнир, командир самоходного артиллерийского дивизиона.

