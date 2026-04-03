Об этом рассказал командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майор Олег Апостол в интервью Укринформу.

Что рассказал Апостол о контрнаступательных действиях Сил обороны на Юге?

Олег Апостол отметил, что ранее в ДШВ не анонсировали, что на Юге освобождено именно 11 населенных пунктов, чтобы не подвергать людей опасности.

Это удалось благодаря тишине и скрытности операции. Так же было с Курской и Добропольской операциями. Противник не понимал, где мы выстрелим. Как говорят, счастье любит тишину,

– отметил генерал.

По словам командующего, успеху способствовало и то, что противник вводит в заблуждение свое руководство. Офицер объяснил, что российская тактика инфильтрации дает какие-то успехи, но не на оперативно-стратегическом уровне.

"Когда мы заходим – просто сносим его (врага – 24 Канал), потому что он может глубоко сидеть, но не иметь никакой поддержки. У нас на своем месте командное звено, полностью налажено и отработано взаимодействие, что дает результаты на поле боя", – объяснил Апостол.

Военный подчеркнул, что украинские солдаты хорошо обучены, они доверяют командирам подразделений, а те уверены в своих действиях. Поэтому каждое подразделение выполняет свою работу и не отрывается на что-то другое.

Кстати, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заметил в эфире 24 Канала, что ВСУ уже 2 месяца как перехватили инициативу на Юге, поскольку больше атакуют, чем обороняются. По словам Дикого, контратаки ВСУ имеют пока тактический характер, потому что для стратегического не хватает людей.

