Тож багато хто пов'язував наступальну операцію саме з відключеннями терміналів. Чи дійсно це так, розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов у коментарі 24 Каналу.

Дивіться також Найуспішніша операція останніх років? Як Україні вдалося піти у наступ на Дніпропетровщині і якими будуть наслідки

Чи допомогло відключення Starlink наступу на Півдні?

"Перун" зазначив, що Сили оборони почали атакувати росіян ще до відключення Starlink.

Якби відключення сталося раніше, то й операція була б ще більш успішною.

На жаль, Starlink відключили пізніше, коли ми вже почали наступати. Якби це сталося на дві доби раніше, то ми б зайшли не на 12, а на 25 кілометрів вглиб,

– розповів військовий.

За його словами, успіх операції залежав, зокрема, від елемента несподіванки, адже Олександрівський напрямок був доволі неочікуваним для контратаки з огляду на те, що поруч Гуляйполе і Покровськ – складні та пріоритетні для обох сторін ділянки фронту.

Також для контрнаступальної операції швидко сформували наступальне угруповання так, що жоден інший напрямок не послабили. Окрім підрозділів, які вже були на Олександрівському напрямку, туди перекинули частину підрозділів 8-го корпусу Десантно-штурмових військ, серед яких і 95-та бригада ДШВ.

Вони нас там не очікували. Робота була спланована і втілена дуже добре. Проте не варто забувати, що противник сильний, він перегруповується та маневрує, намагається вести свої контратаки. Однак і ми робимо свою справу, як і повинні,

– розповів 24 Каналу Олександр Кушнір, командир самохідного артилерійського дивізіону.

